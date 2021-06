Prieskum: Imidž USA v zahraničí sa po zvolení Bidena zlepšil

Washington 10. júna (TASR) - Imidž Spojených štátov vo svete sa zlepšil po zvolení demokrata Joea Bidena za prezidenta, ale stále zostávajú obavy o zdravie americkej demokracie. Vyplýva to z nového prieskumu zverejneného vo štvrtok, informovala tlačová agentúra AFP.



Správa inštitútu Pew Research Center, ktorý robil prieskum medzi obyvateľmi 16 krajín, bola zverejnená práve v čase, keď je Biden v Európe na svoje prvej zahraničnej ceste od zvolenia do prezidentského úradu.



Spojené štáty mali počas úradovania prezidenta Donalda Trumpa vo všeobecnosti slabú úctu ľudí v prieskumoch verejnej mienky, píše AFP.



Inštitút Pew uviedol, že v 12 krajinách vyjadrilo tento rok a v roku 2020 priemerne 75 percent ľudí dôveru v prezidenta Bidena a jeho kroky v zahraničnej politike – v porovnaní s vlaňajšími 17 percentami v prospech Trumpa.



Vo Francúzsku 65 percent opýtaných odpovedalo, že vnímajú Spojené štáty pozitívne, čo je skokový nárast z vlaňajších 31 percent.



Podobné zlepšenie o 25 percentuálnych bodov a viac bolo zaznamenané v Nemecku, Japonsku, Taliansku, Holandsku a Kanade.



V ďalších krajinách – Austrálii, Británii, Grécku, Južnej Kórei, Španielsku a Švédsku – takisto skokovo narástla miera kladného hodnotenia Spojených štátov.



Prieskum v 12 krajinách týkajúci sa konkrétne prvého roku v prezidentskom úrade ukázal, že priemerne 77 percent opýtaných opísalo Bidena ako dobre kvalifikovaného na tento úrad – oproti iba 16 percentám opýtaných, ktorý takto vnímali Trumpa.



Pew informoval, že priemerne 89 percent ľudí v 16 krajinách schvaľuje Bidenovo rozhodnutie znovu sa pripojiť k Svetovej zdravotníckej organizácii (WHO) a 85 percent podporuje znovupripojenie USA k parížskej klimatickej dohode.



Okolo 67 percent opýtaných v 16 krajinách odpovedalo, že Spojené štáty sú "veľmi" alebo "do určitej miery" spoľahlivým partnerom, pričom 57 percent ľudí tvrdilo, že očakávajú, že vzťahy zostanú rovnaké, a 39 percent uviedlo, že očakávajú zlepšenie vzťahov.



Pew takisto skúmal postoje k Spojeným štátom po novembrových prezidentských voľbách a po útoku Trumpových podporovateľov na americký Kongres zo 6. januára.



Sedemnásť percent opýtaných odpovedalo, že demokracia v USA je "dobrým príkladom" pre ostatné krajiny, pričom 57 percent uviedlo, že "USA bývali dobrým príkladom, ale v posledných rokoch už nie sú".



Dvadsaťtri percent ľudí odpovedalo, že "nikdy neboli dobrým príkladom".



Pew robil prieskum medzi 16 254 ľuďmi od marca do mája v 12 až 16 krajinách, v závislosti od otázok. Išlo o tieto krajiny: Austrália, Belgicko, Británia, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Japonsko, Južná Kórea, Kanada, Nemecko, Nový Zéland, Singapur, Španielsko, Švédsko, Taliansko a Taiwan.