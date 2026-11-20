< sekcia Zahraničie
Prieskum: Japonci považujú vzťahy s Čínou za najhoršie v histórii
Negatívne postoje voči Rusku prudko vzrástli po rozpútaní vojny na Ukrajine.
Autor TASR
Tokio 20. novembra (TASR) - Rekordný podiel Japoncov vníma vzťahy svojej krajiny s Čínou a Ruskom negatívne. Približne 93 percent označilo vzťahy medzi Japonskom a Čínou za zlé alebo skôr zlé, čo je najvyššia hodnota od roku 1986. Vyplýva to z predbežných výsledkov prieskumu japonského úradu vlády zverejnených v piatok. Rekordných 93,7 percenta respondentov negatívne vníma aj vzťahy s Ruskom. Výsledky zverejnila agentúra Bloomberg, píše TASR podľa denníka The Japan Times.
Negatívne postoje voči Rusku prudko vzrástli po rozpútaní vojny na Ukrajine. Začiatkom 80. rokov 20. storočia hodnotilo vzťahy so ZSSR negatívne asi 70 – 80 percent Japoncov. Toto číslo kleslo na 45 percent v roku 1990, ale potom sa opäť zvýšilo. Nový prieskum sa uskutočnil od 17. septembra do 25. októbra na vzorke 3000 dospelých Japoncov.
Negatívne postoje zhoršili aj niektoré gestá Moskvy. V auguste 2026 ruský prezident Vladimir Putin prvýkrát od nástupu k moci navštívil Kurilské ostrovy, konkrétne ostrov Iturup (japonsky Etorofu).
Japonsko si dodnes nárokuje štyri najjužnejšie ostrovy súostrovia – Iturup, Kunašir, Šikotan a Habomai. Označuje ich Severné teritóriá, ale Rusko ich považuje za svoje územie.
Rusko a Japonsko preto ani 80 rokov po skončení druhej svetovej vojny nepodpísali mierovú zmluvu. Spoločnou deklaráciou z roku 1956 ukončili vojnový stav a obnovili diplomatické vzťahy, ale územný spor pokračuje. Rokovania o mierovej zmluve s Tokiom Moskva prerušila po invázii na Ukrajinu.
V októbri bol na ostrove Sachalin zadržaný novinár novín Hokkaido šimbun Juki Imai pre podozrenie zo špionáže. Japonské úrady obvinenia popreli a požadujú jeho prepustenie. O mesiac neskôr Rusko skonfiškovalo sedem dcérskych spoločností výrobcu cigariet Japan Tobacco. Odhadovaná strata je asi 8,9 miliardy dolárov.
Na summite APEC v čínskom Šen-čene sa predstavitelia oboch krajín osobne stretli prvýkrát od septembra 2019 a japonská premiérka Sanae Takaičová rokovala s Putinom približne pol hodinu. Dohodli sa na pokračovaní komunikácie, ale nebol oznámený posun v riešení územného sporu, mierovej zmluvy alebo vojny na Ukrajine.
Negatívne postoje voči Rusku prudko vzrástli po rozpútaní vojny na Ukrajine. Začiatkom 80. rokov 20. storočia hodnotilo vzťahy so ZSSR negatívne asi 70 – 80 percent Japoncov. Toto číslo kleslo na 45 percent v roku 1990, ale potom sa opäť zvýšilo. Nový prieskum sa uskutočnil od 17. septembra do 25. októbra na vzorke 3000 dospelých Japoncov.
Negatívne postoje zhoršili aj niektoré gestá Moskvy. V auguste 2026 ruský prezident Vladimir Putin prvýkrát od nástupu k moci navštívil Kurilské ostrovy, konkrétne ostrov Iturup (japonsky Etorofu).
Japonsko si dodnes nárokuje štyri najjužnejšie ostrovy súostrovia – Iturup, Kunašir, Šikotan a Habomai. Označuje ich Severné teritóriá, ale Rusko ich považuje za svoje územie.
Rusko a Japonsko preto ani 80 rokov po skončení druhej svetovej vojny nepodpísali mierovú zmluvu. Spoločnou deklaráciou z roku 1956 ukončili vojnový stav a obnovili diplomatické vzťahy, ale územný spor pokračuje. Rokovania o mierovej zmluve s Tokiom Moskva prerušila po invázii na Ukrajinu.
V októbri bol na ostrove Sachalin zadržaný novinár novín Hokkaido šimbun Juki Imai pre podozrenie zo špionáže. Japonské úrady obvinenia popreli a požadujú jeho prepustenie. O mesiac neskôr Rusko skonfiškovalo sedem dcérskych spoločností výrobcu cigariet Japan Tobacco. Odhadovaná strata je asi 8,9 miliardy dolárov.
Na summite APEC v čínskom Šen-čene sa predstavitelia oboch krajín osobne stretli prvýkrát od septembra 2019 a japonská premiérka Sanae Takaičová rokovala s Putinom približne pol hodinu. Dohodli sa na pokračovaní komunikácie, ale nebol oznámený posun v riešení územného sporu, mierovej zmluvy alebo vojny na Ukrajine.