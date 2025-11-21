< sekcia Zahraničie
Prieskum: Väčšina Nemcov si myslí, že AfD má príliš blízko k Rusku
Medzi voličmi strany len desať percent z nich uviedlo, že vníma vzťahy AfD s Moskvou ako príliš blízke a 87 percent z nich s týmto tvrdením nesúhlasilo.
Autor TASR
Berlín 21. novembra (TASR) - Strana Alternatíva pre Nemecko (AfD) má podľa väčšiny Nemcov politicky príliš blízko k Rusku, vyplýva to z prieskumu verejnej mienky v programe Politbarometer televízie ZDF. TASR o tom informuje podľa piatkovej správy agentúry DPA.
Ako príliš priateľskú voči ruskému vedeniu vníma najväčšiu nemeckú opozičnú stranu AfD 62 percent opýtaných, ďalších 28 percent sa o problematiku nezaujímalo. Medzi voličmi strany len desať percent z nich uviedlo, že vníma vzťahy AfD s Moskvou ako príliš blízke a 87 percent z nich s týmto tvrdením nesúhlasilo.
Väzby strany na Moskvu v Nemecku v uplynulých týždňoch vyvolali kontroverziu, najmä v súvislosti s cestou viacerých jej členov na konferenciu do ruského mesta Soči napriek prebiehajúcej vojne na Ukrajine. Niektorí poslanci parlamentu preto obvinili AfD dokonca z vlastizrady.
Spolupredsedovia AfD Tino Chrupalla a Alice Weidelová plánovali oznámiť jednotný prístup k tejto otázke po tom, čo v strane začiatkom mesiaca nastal rozkol. Weidelová cestu kritizovala s tým, že „nerozumie, čo by tam mali robiť“, zatiaľ čo Chrupalla vyhlásil, že v súčasnosti nevidí z Ruska prichádzať nebezpečenstvo pre Nemecko.
