PRIESKUM: Jeden z troch Nemcov sa pre ceny paliva vzdá používania auta

Berlín 22. marca (TASR) - Viac než jedna tretina nemeckých vodičov plánuje nechať svoje vozidlá doma vzhľadom na rastúce ceny paliva. Vyplýva to z výsledkov prieskumu inštitútu YouGov, ktoré zverejnili v utorok. Informovala o tom agentúra DPA.



Podľa prieskumu už 22,9 percenta vodičov jazdenie obmedzilo, kým ďalších 12 percent tak plánuje urobiť v budúcnosti. Hlavným motivačným faktorom sú pritom peniaze. Až 49 percent opýtaných uviedlo, že nebude jazdiť autom "s cieľom ušetriť peniaze". Pre 16 percent respondentov je hlavným dôvodom životné prostredie, kým 14,9 percenta chce viac pohybu, cituje DPA.



Tri štvrtiny respondentov uviedli, že sú do istej miery závislé od svojich vozidiel – čiastočne v dôsledku nedostatočnej verejnej dopravy. Približne polovica vodičov využívala svoje autá najmenej päťkrát do týždňa.



Vojna na Ukrajine spôsobila v Nemecku rekordný nárast cien pohonných hmôt. Menej úzkostliví vodiči sa môžu obrátiť na inú taktiku, aby znížili náklady na palivo: kradnutie, podotýka DPA. "Dá sa predpokladať, že sa zvýšil počet prípadov krádeže paliva," povedal hovorca Spolkového združenia pre nákladnú dopravu, logistiku a odpadové hospodárstvo (BGL). "Napriek tomu nevieme o všetkých takýchto prípadoch, pretože sú zriedkakedy nahlasované," dodal pre DPA.