Prieskum Jewish Claims Conference: Povedomie o holokauste slabne

New York/Berlín 24. januára (TASR) — Dvanásť percent Nemcov vo veku od 18 do 29 rokov nikdy nepočulo o pojme holokaust alebo o jeho hebrejskom ekvivalente šoa. V Rakúsku je to 14 percent, v Rumunsku 15 percent a vo Francúzsku až 46 percent. Vyplýva to z prieskumu organizácie Jewish Claims Conference (JCC), informuje TASR na základe štvrtkovej správy portálu zeit.de.



Na prieskume sa zúčastnilo 1000 respondentov v ôsmich krajinách (Nemecko, Francúzsko, Rakúsko, Veľká Británia, Poľsko, Maďarsko, Rumunsko a USA). Uskutočnil sa už v novembri 2023, ale bol zverejnený až teraz.



V Maďarsku a Poľsku jedno, respektíve dve percentá opýtaných nevedeli, čo je holokaust; v USA to sú tri percentá a vo Veľkej Británii päť percent.



Podľa prieskumu 40 percent opýtaných v Nemecku nevie, že počas holokaustu bolo zavraždených šesť miliónov židov; 15 percent si myslí, že ich boli dva milióny alebo menej. V Rumunsku podcenilo rozsah holokaustu 70 percent opýtaných, vo Francúzsku 65 percent.



Počet popieračov holokaustu je najnižší v Nemecku a Poľsku: dve percentá 18- až 29-ročných súhlasili s tvrdením, že holokaust "je mýtus a nestal sa". Vo Francúzsku osem percent mladých ľudí popiera holokaust, najviac ich je v Rumunsku (15 percent).



Mladí ľudia sa často stretávajú s popieraním holokaustu na online platformách. V Nemecku 42 percent 18- až 29-ročných uviedlo, že videli podobný obsah na Instagrame, 41 percent ho zaznamenalo na TikToku. Na videoplatforme YouTube sa s popieraním holokaustu stretlo 35 percent, na Facebooku 31 percent na sieti X 19 percent respondentov.



Takmer polovica (48 percent) Američanov nevedela uviesť meno ani jedného z viac ako 40.000 koncentračných táborov zriadených počas druhej svetovej vojny. V Británii to nevedela štvrtina opýtaných, vo Francúzsku a Rumunsku 26 percent, v Nemecku a Maďarsku 18 percent, v Rakúsku desať a v Poľsku sedem percent.



Vo všetkých ôsmich skúmaných krajinách väčšina účastníkov prieskumu nevylúčila, že sa holokaust môže zopakovať. Najviac ich bolo v USA (76 percent), vo Francúzsku s týmto tvrdením súhlasilo 63 percent, v Rakúsku 62 percent, v Nemecku 61 percent, v Poľsku 54 percent, v Maďarsku 52 percent a v Rumunsku 44 percent opýtaných. Do akej miery mohli byť tieto čísla ovplyvnené masakrom viac ako 1000 Izraelčanov militantnou palestínskou skupinou Hamas zo 7. októbra 2023 vzhľadom na načasovanie prieskumov nemožno spätne určiť.



JCC, založená v roku 1951, odškodňuje ľudí, ktorí prežili holokaust na celom svete. V roku 2024 uviedla, že rozdelila odškodné viac ako 535 miliónov dolárov vyše 200.000 preživším v 83 krajinách.