Prieskum: Johnson získa vo voľbách pohodlnú väčšinu v parlamente

Londýn 28. novembra (TASR) - Konzervatívci britského premiéra Borisa Johnsona získajú v decembrových voľbách pohodlnú väčšinu v parlamente. Vyplýva to z nového prieskumu, ktorý v stredu zverejnil renomovaný inštitút YouGov.



Podľa prieskumu by Johnsonova Konzervatívna strana v predčasných voľbách, vypísaných na 12. decembra, získala väčšinu 359 kresiel v 650-člennej Dolnej snemovni britského parlamentu. To je výrazne viac než v posledných voľbách v roku 2017, keď konzervatívci obsadili 317 kresiel.



Inštitút YouGov zostavil svoj komplexný model voličských preferencii na základe odpovedí 100.000 respondentov poskytnutých v priebehu siedmich dní.



Veľké straty by podľa modelu utrpeli opoziční labouristi, ktorí by získali len 211 poslancov, čo je o vyše 50 menej než pred dvoma rokmi.



Škótska národná strana (SNP) by podľa tohto prieskumu obsadila 43 kresiel a Liberálni demokrati 13. Ani jedno kreslo by si nevybojovala Strana brexitu známeho euroskeptika Nigela Faragea.



Rozhodnutie o konaní predčasných volieb v Spojenom kráľovstve bolo prijaté po tom, ako došlo k opätovnému odkladu brexitu z 31. októbra 2019 na 31. januára 2020. Boris Johnson sľubuje, že v prípade volebného víťazstva vyvedie Britániu z EÚ v stanovenom januárovom termíne bez ďalších odkladov.