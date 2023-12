Prieskum: Kapra na štedrovečernom stole v Česku tromfol kurací rezeň

Praha 24. decembra (TASR) - Ľudia v Českej republike očakávajú drahšie vianočné sviatky ako vlani, tretina bude viac šetriť, ďalšia tretina zas míňať. Z výsledkov decembrového prieskumu vyplynulo aj to, že kapra na štedrovečernom stole tromfol kurací rezeň. TASR o tom informoval František Brož z on-line supermarketu Košík.cz.



Česi tento rok chcú utratiť za jedlo na sviatky priemerne približne 3500 korún. V jednotlivých domácnostiach sú však veľké rozdiely. Zhruba pätina domácností plánuje minúť okolo 5000 korún. Zhruba 19 percent domácností má, naopak, pripravených iba 2000 korún. Šesť percent domácností uvažuje o tom, že za jedlo a dobroty minie približne 10.000 korún.



Podobne sa líšia aj odpovede na medziročné porovnanie výdavkov. Česi sa zhodujú, že si kvôli drahším potravinám priplatia.



Z prieskumu tiež vyplýva, že ryba sa na štedrovečernom stole objaví v 84 percentách prípadov. Tradičného kapra nachystá 55 percent respondentov, lososa 26 percent, tresku šesť percent, zubáča štyri percentá a pstruha tri percentá. Zvyšných šesť percent Čechov dáva prednosť iným rybám vrátane morských plodov alebo exotického mäsa, ako je napríklad to žraločie.



Ryba sa navyše neobjavuje na štedrovečernom stole ako jediné mäso – v 96 percentách prípadov je doplnená ešte bielym alebo červeným mäsom. Kurací rezeň je na Štedrý večer na stole v 58 percentách prípadov. Je tak najobľúbenejším chodom, ktorý predstihol aj kapra – ten sa v pomere ku všetkým domácnostiam nachádza na tanieri v 51 percentách prípadov.



Respondenti sa tiež takmer jednohlasne zhodli, že najviac sa tešia na čas strávený s najužšou rodinou alebo kamarátmi, zdobenie stromčeka a domácnosti, ale aj leňošenie pri knihe, televízii alebo počítačových hrách. Na opačnej strane rebríčka obľúbených aktivít sa ocitli napríklad vianočné návštevy u príbuzných.



Do prieskumu Košík.cz, ktorý sa uskutočnil v decembri 2023, sa zapojilo viac ako 1800 českých domácností.