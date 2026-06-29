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Prieskum: Klesá hrdosť Američanov na svoju históriu a armádu
Z prieskumu verejnej mienky Gallupovho inštitútu vyplýva, že iba 53 percent dospelých Američanov je „nesmierne“ alebo „veľmi“ hrdých na to, že sú Američanmi.
Autor TASR
Washington 29. júna (TASR) - Za posledné desaťročie klesla hrdosť Američanov na históriu svojej krajiny, armádu či fungovanie ich demokracie. Vyplýva to z prieskumu agentúry AP a výskumného centra NORC zverejneného v pondelok, píše TASR.
Hrdosť Američanov na svoju krajinu od roku 2017 klesla vrátane hrdosti na americkú armádu či na politický vplyv USA vo svete. Prieskum sa uskutočnil ešte v apríli počas vojny medzi Spojenými štátmi a Iránom na vzorke 2596 ľudí.
Z prieskumu verejnej mienky Gallupovho inštitútu vyplýva, že iba 53 percent dospelých Američanov je „nesmierne“ alebo „veľmi“ hrdých na to, že sú Američanmi. Ide o najnižšiu hodnotu za posledných 25 rokov. V roku 2002 bolo „nesmierne“ alebo „veľmi“ hrdých až 92 percent Američanov.
Poukazuje to na pokles vlasteneckých nálad počas väčšiny prvého funkčného obdobia prezidenta Donalda Trumpa, pandémie COVID-19 a rastúcej inflácie. Toto obdobie zahŕňa aj Trumpov návrat do Bieleho domu, jeho tvrdú politiku voči imigrácii a zahraničnopolitické aktivity.
Klesajúci trend sa do veľkej miery pripisuje voličom demokratov počas Trumpovej vlády. Napriek menšej hrdosti na stav demokracie však mnoho respondentov uviedlo, že byť Američanom je „nesmierne“ alebo „veľmi“ dôležité pre ich identitu.
Hrdosť Američanov na spôsob, akým funguje ich demokracia, klesla zo 42 percent vo februári 2017 na súčasných 28 percent. Hrdosť na armádu USA za rovnaké obdobie klesla o 19 percentuálnych bodov a hrdosť na americkú históriu o 14 percentuálnych bodov.
Len 14 percent voličov demokratov a 28 percent nezávislých voličov podľa prieskumu uviedlo, že sú „nesmierne“ hrdí na to, že sú Američania. U republikánskych voličov to bolo 70 percent.
Z prieskumu vyplýva, že voliči republikánov sú obzvlášť hrdí na ozbrojené sily USA, pričom približne 90 percent opýtaných uviedlo, že „nesmierne“ alebo „veľmi“. Priemer u všetkých dospelých Američanov bol 60 percent.
Hrdosť Američanov na svoju krajinu od roku 2017 klesla vrátane hrdosti na americkú armádu či na politický vplyv USA vo svete. Prieskum sa uskutočnil ešte v apríli počas vojny medzi Spojenými štátmi a Iránom na vzorke 2596 ľudí.
Z prieskumu verejnej mienky Gallupovho inštitútu vyplýva, že iba 53 percent dospelých Američanov je „nesmierne“ alebo „veľmi“ hrdých na to, že sú Američanmi. Ide o najnižšiu hodnotu za posledných 25 rokov. V roku 2002 bolo „nesmierne“ alebo „veľmi“ hrdých až 92 percent Američanov.
Poukazuje to na pokles vlasteneckých nálad počas väčšiny prvého funkčného obdobia prezidenta Donalda Trumpa, pandémie COVID-19 a rastúcej inflácie. Toto obdobie zahŕňa aj Trumpov návrat do Bieleho domu, jeho tvrdú politiku voči imigrácii a zahraničnopolitické aktivity.
Klesajúci trend sa do veľkej miery pripisuje voličom demokratov počas Trumpovej vlády. Napriek menšej hrdosti na stav demokracie však mnoho respondentov uviedlo, že byť Američanom je „nesmierne“ alebo „veľmi“ dôležité pre ich identitu.
Hrdosť Američanov na spôsob, akým funguje ich demokracia, klesla zo 42 percent vo februári 2017 na súčasných 28 percent. Hrdosť na armádu USA za rovnaké obdobie klesla o 19 percentuálnych bodov a hrdosť na americkú históriu o 14 percentuálnych bodov.
Len 14 percent voličov demokratov a 28 percent nezávislých voličov podľa prieskumu uviedlo, že sú „nesmierne“ hrdí na to, že sú Američania. U republikánskych voličov to bolo 70 percent.
Z prieskumu vyplýva, že voliči republikánov sú obzvlášť hrdí na ozbrojené sily USA, pričom približne 90 percent opýtaných uviedlo, že „nesmierne“ alebo „veľmi“. Priemer u všetkých dospelých Američanov bol 60 percent.