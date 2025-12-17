Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Prieskum: Koaliční partneri premiéra Tuska by vypadli z parlamentu

Ilustračná fotka Foto: TASR/Branislav Račko

Občianska koalícia (KO) by podľa najnovšieho prieskumu agentúry OGB vyhrala parlamentné voľby v Poľsku so ziskom 35 percent hlasov.

Autor TASR
Varšava 17. decembra (TASR) - Občianska koalícia (KO) by podľa najnovšieho prieskumu agentúry OGB vyhrala parlamentné voľby v Poľsku so ziskom 35 percent hlasov. Druhá by skončila strana Právo a spravodlivosť (PiS) so ziskom 31 percent. Na treťom mieste by sa po prvý raz umiestnila krajne pravicová Konfederácia koruny Poľskej (KKP) s podporou 11,2 percenta, ktorá predbehla pôvodnú Konfederáciu (10,7 percenta). Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa denníka Rzeczpospolita.

Do Sejmu by sa nedostala žiadna ďalšia strana a súčasná vláda by tak stratila väčšinu. Najbližšie k päťpercentnej hranici má Ľavica (4,95 percenta), nasledujú strana Razem (tri percentá), Poľská ľudová strana (PSL) s a Poľsko 2050 s menej než dvoma percentami. Tieto tri formácie spolu s KO tvoria súčasnú vládnu koalíciu.

V porovnaní s prieskumom z konca novembra si KO pohoršila o necelé tri percentuálne body, zatiaľ čo PiS získala o vyše tri body viac. V prepočte na mandáty by KO získala 191 kresiel, PiS 178, KKP 48 a Konfederácia 43. Väčšinu v Sejme by mohla vytvoriť kombinácia KO s Konfederáciou (234 mandátov), alebo PiS s Konfederáciou a KKP (269 mandátov).

Prieskum sa uskutočnil medzi 9. a 15. decembrom na reprezentatívnej vzorke 1000 respondentov.



(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
