Prieskum: Konfliktu s Iránom sa obáva drvivá väčšina Američanov

Washington 24. júna (TASR) - Približne 84 percent Američanov sa obáva vo všeobecnosti rastúceho konfliktu s Iránom. Uviedli to v prieskume agentúr Reuters a Ipsos, ktorý zverejnili v pondelok po víkendových amerických útokoch na Irán a pred odvetným úderom Teheránu na americkú základňu al-Udajd v Katare, píše TASR.



Prieskum, ktorý sa začal po amerických náletoch na Irán a skončil sa v pondelok skoro ráno, podľa Reuters podčiarkol hlboké rozpory v USA v otázke, čo by mal Washington robiť ďalej. Poukázal vraj taktiež na politické riziká, ktorým je vystavený americký prezident Donald Trump. Na prieskume sa zúčastnilo 1139 dospelých Američanov.



Zhruba 79 percent účastníkov sondáže vyjadrilo obavy, že Irán môže zaútočiť na amerických civilistov v reakcii na americké údery. Podobné obavy mali aj o vojenský personál USA umiestnený na Blízkom východe.



Teherán v pondelok večer miestneho času vypustil niekoľko rakiet na americkú leteckú základňu al-Udajd v Katare, v ktorej sú dislokovaní americkí vojaci. Základňa, ktorá leží neďaleko metropoly Dauha, je najväčšou americkou základňou na Blízkom východe.



Iba 32 percent opýtaných Američanov sa vyslovilo za pokračovanie leteckých útokov USA na Irán, zatiaľ čo 49 percent bolo proti. Ďalšie útoky podporilo 62 percent respondentov v rámci Republikánskej strany. Jej prívrženci boli však rozdelení v otázke, či podporujú okamžité ukončenie účasti v konflikte s Iránom - 42 percent z nich uviedlo, že Washington by tak mal urobiť teraz, zatiaľ čo 40 percent bolo proti tejto myšlienke.



Naopak, výrazná väčšina stúpencov Demokratickej strany sa vyslovila proti ďalšiemu bombardovaniu Iránu a za okamžité ukončenie konfliktu, ktorý vyvolal Izrael pred viac než týždňom rozsiahlym útokom na Irán. Deklarovaným cieľom Tel Avivu i Washingtonu je zabrániť Teheránu získať jadrovú zbraň, hoci ten opakovane odmieta, že by sa o ňu usiloval.



Rozhodnutie Trumpa nariadiť americkej armáde údery proti Iránu označil Reuters za dramatický a riskantný posun v jeho zahraničnej politike. Americký prezident totiž opakovane sľuboval, že sa vyhne vojenským intervenciách vo veľkých vojnách v zahraničí, pripomenula agentúra.



Z prieskumu Reuters/Ipsos vyplýva, že celková podpora Trumpa sa v posledných mesiacoch zväčša drží na stabilnej úrovni, ale je nižšia ako 47 percent, ktoré sa v sondáži agentúr uvádzali tesne po jeho januárovom návrate do Bieleho domu. V najnovšom prieskume klesol jeho rating o jeden percentuálny bod zo 42 percent zaznamenaných začiatkom mesiaca.