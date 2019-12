PRIESKUM: Konzervatívci Johnsona by získali v parlamente 339 kresiel

Londýn 11. decembra (TASR) - Konzervatívna strana britského premiéra Borisa Johnsona by v nadchádzajúcich parlamentných voľbách, ktoré sa budú konať vo štvrtok 12. decembra, získala v 650-člennej Dolnej snemovni 339 kresiel. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu verejnej mienky renomovaného inštitútu YouGov. Výsledky výskumu boli zverejnené v utorok.



Ako poznamenala agentúra DPA, ide pritom o pokles 20 kresiel oproti predošlému prieskumu YouGovu z 28. novembra. Johnsonovi konzervatívci by však stále získali vyšší počet kresiel než v posledných voľbách v roku 2017, keď získali 317 mandátov. Konečné čísla pre konzervatívcov sa podľa YouGovu môžu pohybovať v rozpätí 311-367 kresiel.



Podľa YouGovu je možné aj to, že väčšinu v parlamente nezíska ani jedna strana. "Znamená to, že vonkoncom nemôžeme vylúčiť, že voľby v roku 2019 prinesú zablokovaný parlament..." vyhlásil šéf politického a spoločenského výskumu YouGovu Anthony Wells.



Opozičná Labouristická strana by si v porovnaní s novembrovým prieskumom polepšila o 20 kresiel a získala by ich tak 231, zatiaľ čo v roku 2017 dosiahla zisk 262 kresiel. Škótska národná strana (SNP) by podľa tohto prieskumu obsadila 41 kresiel a Liberálni demokrati 15.