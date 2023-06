Prieskum: Ľavicový extrémizmus je podľa väčšiny Nemcov hrozbou

Berlín 9. júna (TASR) — Päťdesiatdeväť percent občanov Nemecka si myslí, že ľavicový extrémizmus v súčasnosti predstavuje v ich vlasti reálnu hrozbu. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu inštitútu YouGov pre agentúru DPA, ktorého výsledky boli zverejnené v piatok.



Z prieskumu ďalej vyplýva, že 32 percent Nemcov považuje túto hrozbu za "pomerne vysokú", 27 percent dokonca za "veľmi vysokú".



Naopak, 26 percent respondentov uviedlo, že ľavicový extrémizmus považuje za malú hrozbu, a len štyri percentá opýtaných sa vyjadrili, že nepredstavuje žiadnu hrozbu. Jedenásť percent opýtaných nemalo na túto otázku žiadny názor.



Prieskum sa uskutočnil niekoľko dní po tom, čo bola 28-ročná ľavicová extrémistka Lina E. odsúdená na päť rokov a tri mesiace väzenia za viaceré násilné útoky na pravicových extrémistov. Traja spoluobžalovaní muži dostali tresty od dvoch rokov a piatich mesiacov do troch rokov a troch mesiacov. Obžalovaní sa proti rozsudku odvolali.



Lina E. a jeden spoluobžalovaný boli súdom v meste Drážďany obvinení za vytvorenie zločineckej skupiny a odsúdení za ťažké ublíženie na zdraví. Po zverejnení verdiktu došlo vo viacerých nemeckých mestách k násilným protestom sympatizantov, ktorí sa dostali do potýčok s políciou.



"Nezmyselné násilie ľavicových extrémistov a chuligánov nemožno ničím ospravedlniť,“ uviedla po nepokojoch v Lipsku nemecká ministerka vnútra Nancy Faeserová.