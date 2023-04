Prieskum: Le Penová by v prezidentských voľbách porazila Macrona

Paríž 5. apríla (TASR) - Francúzska krajne pravicová politička Marine Le Penová by porazila centristického prezidenta Emmanuela Macrona, ak by sa teraz zopakovali prezidentské voľby z vlaňajšieho apríla. Vyplýva to z prieskumu, ktorý pre francúzsku televíziu BFM TV vykonala spoločnosť Elabe, informovala v stredu agentúra AFP.



Prieskum bol vykonaný v čase, keď Francúzsko zažíva vlnu masových protestov a štrajkov proti nepopulárnej vládnej reforme dôchodkového systému, ktorá zvyšuje vek odchodu do penzie zo 62 na 64 rokov. Ďalšie kolo protestov sa uskutoční vo štvrtok.



Z výsledkov prieskumu vyplynulo, že Le Penová by zvíťazila nad Macronom v druhom kole prezidentských volieb s 10-percentným náskokom, v pomere 55:45.



V druhom kole volieb, ktoré sa konalo 24. apríla 2022, Macron zvíťazil so ziskom približne 58,5 percenta hlasov, zatiaľ čo jeho súperku Le Penovú podporilo 41,5 percenta voličov. Stal sa tak prvým francúzskym prezidentom za dve desaťročia, ktorý bol znovuzvolený na druhé funkčné obdobie.



"Emmanuel Macron by mal problém udržať si voličov, podľa tohto modelu by za neho opäť hlasovalo len sedem z desiatich," uviedol riaditeľ spoločnosti Elabe Bernard Sananes.



Podľa prieskumu by bol omnoho nižší aj počet Francúzov, ktorý by hlasovali pre Macrona len preto, aby nezvíťazila Le Penová ako predstaviteľka krajnej pravice.



Prekvapivý nárast preferencií Marine Le Penovej, ktorý ukázal najnovší prieskum, označil Sananes za "pozoruhodný", keďže zisky zaznamenala vo všetkých kategóriách voličov.



Šéf Elabe však zároveň varoval, že tieto čísla nemožno preceňovať: možnosť konania prezidentských volieb v súčasnosti je čisto hypotetická, keďže Francúzsko si bude opäť voliť prezidenta až o štyri roky. Hypotetická je tiež možnosť, že by v nich Le Penová opäť súperila s Macronom, keďže ten už nebude môcť opäť kandidovať.



Prieskum však podľa analytikov aj tak poukazuje na meniacu sa dynamiku francúzskej politickej scény. Z protestov proti dôchodkovej reforme, ktoré trvajú už celé mesiace, zrejme najviac politicky profitovala Marine Le Penová, čo naznačili aj výsledky iného prieskumu zverejneného v pondelok.



Le Penová sa ako líderka najväčšej opozičnej strany pritom do súčasného diania okolo dôchodkovej reformy príliš nezapája a k celej problematike sa vyjadruje len minimálne. Oslabenie podpory naopak zaznamenal vodca krajnej ľavice Jean-Luc Mélenchon, ktorý vyjadruje podporu pokračujúcim protestom proti Macronovej dôchodkovej reforme.



Marine Le Penová už avizovala, že vo voľbách v roku 2027 bude po štvrtý raz kandidovať za prezidentku Francúzska.