Prieskum: Len 18 percent Nemcov chce, aby Merz opäť kandidoval
Autor TASR
Berlín 11. novembra (TASR) - Iba 18 percent nemeckých voličov by privítalo súčasného kancelára Friedricha Merza ako budúceho kandidáta do tejto funkcie. Vyplýva to z prieskumu inštitútu Forsa zverejneného v pondelok. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Na základe prieskumu by 73 percent opýtaných neprivítalo, keby líder konzervatívnej Kresťanskodemokratickej únie (CDU) Merz kandidoval vo voľbách v roku 2029. Aj medzi podporovateľmi CDU a jej bavorskej sesterskej strany Kresťanskosociálna únia (CSU) bolo 41 percent z 1002 respondentov proti jeho možnej kandidatúre, zatiaľ čo 47 percent bolo za.
Pokiaľ ide o vek Merza, ktorý v utorok oslávi 70 rokov, 52 percent opýtaných uviedlo, že by bolo lepšie, keby bol mladší.
DPA pripomína, že Merz nastúpil do úradu kancelára v máji tohto roka, uprostred politických debát a vnútrostraníckych sporov ako migrácia, fiškálna politika a možné obnovenie povinnej vojenskej služby vzhľadom na narastajúce napätie s Ruskom.
V októbri vypukli vo väčších mestách v Nemecku protesty proti výrokom Merza, podľa ktorého jeho vláda napráva minulé zlyhania v migračnej politike a dosahuje pokroky, ale problémom ostáva, ako mestá vyzerajú. Podľa októbrového prieskumu pre verejnoprávnu stanicu ZDF však väčšina Nemcov - 63 percent respondentov - súhlasí s Merzovými vyjadreniami.
