Prieskum: Len 23 percent Američanov dokázalo nájsť Irán na mape

New York 9. januára (TASR) - Menej než štvrtina amerických voličov vedela na mape sveta správne ukázať, kde leží Irán, a to i napriek tomu, že Spojené štáty sú s ním na pokraji vojny. Ukázal to prieskum verejnej mienky amerického magazínu Politico a spoločnosti Morning Consult.



Len 23 percent z 1995 účastníkov prieskumu dokázalo určiť polohu Iránskej islamskej republiky medzi Irak a Afganistan. O niečo lepšie výsledky (28 percent) respondenti dosiahli, keď dostali k dispozícii mapu výlučne oblasti Blízkeho východu, kde sa Irán nachádza.



Z prieskumu ďalej vyplynulo, že viac opýtaných (47 percent) súhlasilo s cieleným útokom USA na iránskeho generála Kásema Solejmáního, ktorý prišiel o život minulý týždeň v Bagdade, než bolo proti nemu (40 percent). Útok schválilo 85 percent vyspovedaných republikánov a 70 percent demokratov.



Prieskum bol vykonaný predtým, ako Irán v stredu v odvete za smrť Solejmáního vypálil viac ako 20 rakiet na dve vojenské základne v Iraku, v ktorých sa nachádzajú americké a spojenecké jednotky.



Len polovica respondentov uviedla, že o zabití Solejmáního toho už "veľa" počula. Útok dronom na Solejmáního z 3. januára však podporu amerického prezidenta Donalda Trumpa nijako neovplyvnil, ako ukázal osobitný prieskum spoločnosti Morning Consult.