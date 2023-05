PRIESKUM: Len deväť percent Britov považuje brexit za úspešný

Londýn 22. mája (TASR) – Len deväť percent ľudí v Británii sa domnieva, že vystúpenie ich krajiny z Európskej únie bolo doposiaľ úspešné. Vyplýva to z pondelkových výsledkov prieskumu inštitútu YouGov, podľa ktorého brexit považuje za neúspech 62 percent Britov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Respondentov sa minulý týždeň pýtali okrem iného na to, či brexit bol podľa nich doteraz skôr úspechom alebo neúspechom.



Prieskum ukázal rozdiely v názoroch na to, čo je dôvodom neúspechu. Viac ako polovica oslovených (56 percent) sa nazdáva, že brexit bol odsúdený na neúspech už od začiatku. Tretina (33 percent) však uviedla, že mal potenciál. Vlády, ktoré sa odvtedy v Londýne vystriedali, ho však premrhali.



Rozhodnutie o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ v referende z roku 2016 považuje v súčasnosti za správne len 31 percent Britov. Podľa 56 percent sa krajina rozhodla nesprávne. Z ľudí, ktorí hlasovali za brexit, to medzičasom 22 percent oľutovalo, ukázal tiež prieskum.