Len necelá polovica dospelých Američanov pozná počet obetí holokaustu

Washington 22. januára (TASR) – Väčšina dospelých v USA vie, že bol holokaust, a približne pozná aj obdobie, kedy prebiehal, ale iba necelá polovica Američanov vie, koľko Židov bolo počas neho zavraždených. Uvádza sa to v prieskume inštitútu Pew Research Center, zverejnenom v stredu. Citovala z neho tlačová agentúra DPA.



Keď opýtaných požiadali, aby opísali holokaust, osem z desiatich Američanov uviedlo, že to bol pokus vyhladiť židovský národ, alebo spomenulo s tým súvisiace javy ako napríklad tábory smrti, Hitlera či nacistov, uvádza sa v záveroch prieskumu.



Inštitút so sídlom vo Washingtone takisto položil respondentom štyri otázky s viacerými možnosťami odpovede. Sedem z desiatich opýtaných si správne zvolilo odpoveď, že k holokaustu došlo medzi rokmi 1930 a 1950, pričom dve tretiny vedeli, že nacistami vytvorené getá boli štvrte v rámci veľkých či menších miest, kde boli Židia nútení žiť.



Iba 45 percent dospelých amerických respondentov v prieskume správne odpovedalo, že počas holokaustu bolo vyvraždených šesť miliónov Židov. Približne 15 percent respondentov podhodnotilo počet zabitých o polovicu a takmer 30 percent opýtaných uviedlo, že si nie sú istí.



Len 43 percent opýtaných vedelo, že Adolf Hitler sa stal nemeckým kancelárom prostredníctvom demokratického politického procesu, a štvrtina si myslela, že násilím zvrhol vládu.



Prieskum sa konal vo februári 2019 a zúčastnilo sa na ňom takmer 11.000 respondentov, dodal informáciu inštitút Pew Research Center.



Závery prieskumu boli zverejnené v čase, keď sa svetoví lídri pripravujú na stretnutia v Izraeli a Poľsku, kde si tento mesiac pripomenú 75. výročie oslobodenia nacistického tábora smrti Auschwitz existujúceho na území Poľska.



Tohtoročné pripomínanie si holokaustu sa bude konať "na pozadí silnejúcej nenávisti a násilných prejavov antisemitizmu, predovšetkým v Európe", vyhlásilo Svetové fórum o holokauste.