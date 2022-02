PRIESKUM: Len tretina Američanov dokázala nájsť Ukrajinu na mape

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

New York 11. februára (TASR) - Len jedna tretina obyvateľov Spojených štátov dokázala nájsť Ukrajinu na mape Európy, vyplýva z prieskumu spoločnosti Morning Consult. Informovala o tom agentúra TASS.Prieskum sa uskutočnil 7. februára na reprezentatívnej vzorke 2005 Američanov a spoločnosť Morning Consult ho zverejnila v stredu.Prieskum odhalil, že iba 34 percent respondentov dokázalo správne nájsť Ukrajinu na mape. Podľa poskytnutej ilustrácie respondenti pri pokuse uhádnuť, kde sa nachádza Ukrajina, označili miesta od Islandu až po severnú Afriku.Spomedzi tých, ktorí nevedeli nájsť Ukrajinu na mape, bolo 37 percent za poslanie zbraní do Kyjeva. Z tých respondentov, ktorí správne uviedli polohu Ukrajiny, 50 percent podporilo tiež takéto opatrenia.Podľa prieskumu 58 percent z opýtaných, ktorí našli Ukrajinu na mape, podporilo uvalenie najprísnejšieho balíka sankcií v prípade ruskej invázie na Ukrajinu. Takéto sankcie podporilo aj 41 percent z tých, ktorí nevedeli nájsť Ukrajinu na mape.Názory na dodávku ďalších zbraní Kyjevu sú takmer rovnako rozdelené – 41 percent z opýtaných podporuje takýto krok, zatiaľ čo 42 percent je proti. Zároveň 29 percent z opýtaných je za vyslanie amerických vojakov do Európy, aj keby tak riskovali svoje životy.Obavy z údajných príprav Moskvy na inváziu na Ukrajinu sa v poslednom čase čoraz viac ozývajú na celom Západe a v Kyjeve. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov kritizoval tieto vyhlásenia ako prázdnu a neopodstatnenú eskaláciu napätia, pričom zdôraznil, že Rusko nikoho neohrozuje. Zároveň nevylúčil možné provokácie na ospravedlnenie takýchto tvrdení a varoval, že akékoľvek pokusy o vyriešenie ukrajinského konfliktu silou by mali mimoriadne vážne následky, dodal TASS.