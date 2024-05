Prieskum: LGBTIQ ľudia v EÚ sa častejšie stretávajú s násilím

Viedeň 14. mája (TASR) - Lesby, gejovia, bisexuáli, transrodoví, intersexuálni a queer ľudia (LGBTIQ) v Európskej únii sú menej diskriminovaní, ale častejšie sa stretávajú s fyzickými alebo sexuálnymi útokmi ako pred tromi rokmi. Ukázal to rozsiahly prieskum agentúry EÚ pre základné práva, ktorý zverejnili v utorok. TASR sa odvoláva na agentúru Reuters.



Agentúra upozorňuje, že v porovnaní spred troch rokov nastali len malé celkové zmeny. "Viac LGBTIQ ľudí v Európe otvorene hovorí o tom, kým sú. Zároveň však trpia väčším násilím, obťažovaním a šikanovaním ako predtým," uviedla agentúra v správe.



Podiel respondentov, ktorí uviedli, že v priebehu piatich rokov pred prieskumom zažili fyzický alebo sexuálny útok za to, že sú LGBTIQ, sa zvýšil z 11 percent v predchádzajúcom prieskume na súčasných 14 percent. Najhoršie výsledky dosiahli v rámci EÚ Bulharsko a Lotyšsko.



Približne 36 percent respondentov v EÚ uviedlo, že sa rok pred posledným prieskumom cítili diskriminovaní aspoň v jednej oblasti svojho života z dôvodu, že sú LGBTIQ. To je o šesť percent menej v porovnaní s predošlým prieskumom. Krajiny s najvyššími hodnotami zaznamenali výskumníci v Bulharsku a na Cypre. Išlo najmä o oblasti práce, vzdelávania, zdravotnej starostlivosti, kontaktu s verejnými službami, ako aj v obchodoch, reštauráciách, baroch a nočných kluboch.



Online prieskum od júna do augusta 2023 sa uskutočnil medzi viac ako 100.000 ľuďmi, ktorí sa identifikujú ako LGBTIQ. Zahŕňal aj Albánsko, Severné Macedónsko a Srbsko ako kandidátske krajiny EÚ.