Prieskum: Maďarský vládny blok Fidesz-KDNP si udržiava náskok

Budapešť 12. novembra (TASR) - Blok maďarských vládnych strán Fidesz-KDNP si udržiava aj po októbrových komunálnych voľbách výrazný náskok. V prípadných terajších voľbách by ho volilo 52 percent Maďarov, vplýva z októbrového prieskumu inštitútu Nézőpont, ktorého výsledky zverejnila v utorok agentúra MTI.



Opozičné hnutie Momentum by získalo 13 percent, Demokratická koalícia 11 percent a Jobbik deväť percent hlasov voličov, pričom iba Jobbik si oproti augustovému prieskumu polepšil o jeden percentuálny bod.



Ľavicový blok Maďarská socialistická strana (MSZP) - Dialóg (Párbeszéd) so šesťpercentnou podporou by neprekročil prah potrebný k desaťpercentnému vstupu do parlamentu.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)