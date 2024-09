Prieskum: Magyarova strana TISZA dobieha v popularite Orbánov Fidesz

Budapešť 11. septembra (TASR) - Maďarskú vládnu stranu Fidesz premiéra Viktora Orbána by podľa septembrového prieskumu inštitútu Median volilo 30 percent voličov. Mimoparlamentná strana TISZA vedená europoslancom Péterom Magyarom, najsilnejším kritikom Orbánovej vlády, by získala podporu 25 percent voličov. Výsledky prieskumu zverejnil v stredu server hvg.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Riaditeľ Medianu Endre Hann podčiarkol, že rozdiel popularity týchto strán klesol za dva mesiace z 11 na 5 percentuálnych bodov.



Popularita Fideszu od júnových volieb do Európskeho parlamentu klesla len minimálne, podpora Magyarovej strany TISZA stúpla v tomto období o deväť percentuálnych bodov. TISZA tak pokračuje v posilňovaní na úkor bývalých opozičných strán, dodal Hann.



Do parlamentu by sa nedostala žiadna ďalšia strana. Opozičné Hnutie naša vlasť (Mi Hazánk Mozgalom) a Maďarská strana dvojchvostého psa (Magyar Kétfarkú Kutya Párt) dosiahli v tomto prieskume rovnakú podporu štyroch percent opýtaných. Demokratická koalícia (DK) a Jobbik získali po dve percentá hlasov a Momentum iba necelé jedno percento.



Prieskum uskutočnil Median v období medzi 3. a 10. septembrom na reprezentatívnej vzorke tisíc ľudí.



Server 24.hu pripomenul, že Orbán minulú sobotu v prejave pred pozvanými hosťami na takzvanom občianskom pikniku v Kötcse povedal, že nástupom Magyara sa zmenilo celé politické bojisko.



Magyar sa stal verejne známym po prevalení prezidentskej amnestie v pedofilnej afére. Vo februári pre ňu odstúpila maďarská prezidentka Katalin Nováková. Magyarova popularita rýchlo stúpala a zorganizoval viacero masových protivládnych protestov v Budapešti i mimo hlavného mesta.



V kampani pred eurovoľbami síce Magyar naznačil, že chce zostať v Maďarsku a zamerať sa na vytváranie základov pre porážku Orbána v parlamentných voľbách 2026. Napriek tomu si po zvolení prevzal mandát europoslanca a 22. júla ho zvolili za predsedu strany TISZA, do ktorej vstúpil iba v apríli.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)