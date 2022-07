Prieskum Medián: Členstvo v EÚ podporuje 90 percent Maďarov

Budapešť 4. júla (TASR) - Takmer 90 percent Maďarov podporuje členstvo svojej krajiny v Európskej únii. Vyplýva to z výsledkov aktuálneho prieskumu verejnej mienky inštitútu Medián, ktorý v pondelok zverejnila komerčná televízia ATV, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Prieskum sa zameral na otázku postoja Maďarov k prípadnému ľudovému hlasovaniu o vystúpení z EÚ, ako tomu bolo aj v prípade Veľkej Británie.



Výkonný riaditeľ Mediánu Endre Hann v tejto súvislosti pripomenul, že väčšina Maďarov Západ vnímala vždy ako vzor, a na tom sa nič nezmenilo.



Prípadný odchod Maďarska z EÚ, pre ktorý sa udomácňuje výraz Huxit, sa v politickej diskusii podľa Hanna čoraz častejšie objavuje nielen ako príležitosť, ale aj ako riziko či hrozba, keďže Viktor Orbán má mimoriadne veľa konfliktov s Bruselom.



"V uplynulom desaťročí sa posilnil tábor tých, ktorí vnímajú Európsku úniu pre Maďarsko ako výhodu," podčiarkol Hann.



V prieskume položili respondentom aj otázku, ako by reagovali v prípade, keby premiér Orbán odporučil odchod Maďarska z EÚ. Aj v takom prípade by si zachovanie členstva zvolilo až 64 percent opýtaných.