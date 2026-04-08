Prieskum Medián: TISZA by získala dvojtretinovú väčšinu v parlamente
Prieskumy verejnej mienky sa uskutočnili v poslednom februárovom a poslednom marcovom týždni s celkovou vzorkou 5000 ľudí.
Autor TASR
Budapešť 8. apríla (TASR) - Maďarský inštitút Medián urobil na základe svojich piatich aktuálnych reprezentatívnych prieskumov odhad rozdelenia mandátov v 199-člennom Národnom zhromaždení, podľa ktorého by mohol vládny Fidesz obsadiť 49 až 55 kresiel, pričom opozičná strana TISZA by obsadila 138 až 143 kresiel. To by podľa servera hvg.hu znamenalo dvojtretinovú väčšinu pre stranu vedenú Péterom Magyarom, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Podľa Mediánu sa do parlamentu pravdepodobne dostane aj Hnutie naša vlasť (Mi Hazánk Mozgalom) so šancou získať päť alebo šesť poslaneckých kresiel.
Inštitút konštatoval, že krátko pred voľbami preferovalo 48 percent obyvateľov stranu TISZA, 30 percent Fidesz, štyri percentá Hnutie naša vlasť, dve percentá Demokratickú koalíciu (DK), jedno percento Stranu maďarského dvojchvostého psa (MKKP) a 15 percent nevedelo alebo nechcelo odpovedať, alebo si bolo istých, že voliť nebudú.
Na základe údajov z piatich predchádzajúcich reprezentatívnych prieskumov skúmali aj to, ako sa zmenili preferencie strán od volieb v roku 2022. Podľa nich Fidesz stratil štvrtinu svojej základne z roku 2022, ale aj od volieb do Európskeho parlamentu bol pokles jej podporovateľov výrazný. TISZA zostáva najsilnejšou medzi mladými ľuďmi a dokonca v uplynulých mesiacoch ešte ďalej silnela. Fidesz vedie iba medzi dôchodcami, pričom takmer polovica ľudí nad 64 rokov podporuje vládnu stranu a iba 29 percent z nich podporuje stranu TISZA.
Provládny inštitút Nézőpont 3. apríla zverejnil výsledky svojho prieskumu, v ktorom Fideszu nameral 46 percent, strane TISZA 40 percent, Hnutie naša vlasť preferovalo osem percent opýtaných. Výsledky prezentoval tento inštitút s tvrdením, že „výskum verejnej mienky od Nézőpontu je realistickejší ako od Mediánu“.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
