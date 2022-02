Prieskum: Mladí Francúzi majú o prezidentské voľby veľký záujem

Paríž 22. februára (TASR) - O účasť na aprílových prezidentských voľbách vo Francúzsku je podľa prieskumu, ktorého výsledky zverejnili v utorok, medzi mladými ľuďmi veľký záujem.



Až 80 percent respondentov mladších ako 30 rokov sa s veľkou pravdepodobnosťou alebo istotou zúčastní na voľbách, vyplýva z prieskumu spoločnosti Ipsos, ktorý si objednala Francúzska federácia študentov (FAGE), informuje agentúra DPA.



Celkovo 60 percent opýtaných sa zaujíma o predvolebnú kampaň, hoci 57 percent má pocit, že ich obavy nebudú brané do úvahy.



Podľa prieskumu sú hlavnými problémami mladých ľudí kúpna sila, ktorú uviedlo 33 percent opýtaných, životné prostredie, ktoré trápi 32 percent, ekonomické problémy (21 percent) a cenovo dostupné bývanie, ktorému prisúdilo dôležitosť 12 percent respondentov.



To, že by štát mal robiť viac v boji proti nerovnostiam v spoločnosti, si myslí 82 percent opýtaných mladých ľudí, pričom 66 percent z nich sa domnieva, že tí, ktorí majú politickú zodpovednosť, nerobia dosť pre svoju generáciu.



Prvé kolo prezidentských volieb vo Francúzsku sa bude konať 10. apríla, rozhodujúce kolo 24. apríla.



Ostatné regionálne voľby vo Francúzsku konané vlani v lete mali mimoriadne nízku účasť, pričom približne dvaja z troch oprávnených voličov sa na nich nezúčastnili.



Ako uvádza stanica France Info, mladí ľudia majú v súčasnosti väčšiu ochotu zúčastniť sa na prezidentských voľbách než v roku 2017.



Prieskum sa uskutočnil prostredníctvom internetu od 11. do 20. januára na vzorke 2007 osôb, ktoré sú reprezentatívnym prierezom francúzskej populácie vo veku 18 - 30 rokov.