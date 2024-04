Prieskum: Mladí Nemci sú nespokojní a volili by krajnú pravicu

Berlín 23. apríla (TASR) - Nemecká mládež je čoraz viac nespokojnejšia a pravdepodobne by volila krajne pravicovú stranu Alternatíva pre Nemecko (AfD). Vyplýva to zo štúdie zverejnenej v utorok, o ktorej informovala agentúra DPA.



Na prieskume, ktorý prebehol online medzi januárom a februárom, sa zúčastnilo 2000 respondentov vo veku 14-29 rokov. Približne 22 percent z nich vyjadrilo úmysel voliť AfD, ak by sa parlamentné voľby konali teraz. Vlani takto odpovedalo 12 percent opýtaných, zatiaľ čo rok predtým iba deväť percent.



"Môžeme hovoriť o jasnom posune smerom doprava medzi mladými ľuďmi," vysvetlil autor štúdie Klaus Hurrelmann.



Popularita vládnych koaličných strán podľa neho naďalej klesá. Zo štúdie vyplýva, že Sociálnodemokratickú stranu Nemecka (SPD) kancelára Olafa Scholza by volilo 12 percent mladých, teda o dva percentuálne body menej než v roku 2022.



Za koaličných partnerov, stranu Zelených a Slobodnú demokratickú stranu (FDP), by zahlasovalo 18, respektíve osem percent mladých ľudí. Zelených pritom v roku 2022 chcelo voliť až 27 percent, zatiaľ čo FDP 19 percent.



Opozičný blok CDU/CSU si v prieskume prilepšil zo 16 na 20 percent. Novovzniknutá Aliancia Sahry Wagenknechtovej (BSW) by získala päť percent hlasov.



V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi začína mladá generácia v Nemecku podľa štúdie vyjadrovať čoraz väčšiu nespokojnosť, predovšetkým s ich sociálnou a ekonomickou situáciou.



AfD sa dlhodobo v celonárodných prieskumoch verejnej mienky drží na približne 20 percentách. Charakteristickou črtou strany je jej tvrdý protiimigračný postoj. Zároveň profituje zo zvyšujúcich sa obáv nemeckých voličov z narastajúcich počtov žiadateľov o azyl, dodáva DPA.



V súčasnosti prebieha právny spor o to, či môže Spolkový úrad na ochranu ústavy (BfV) klasifikovať AfD ako pravicovú extrémistickú skupinu.