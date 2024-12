Prieskum: Na Trumpa má priaznivý názor 41 percent Američanov

Washington 18. decembra (TASR) - Dvaja z piatich Američanov vnímajú novozvoleného prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa pozitívne, čo je menej než v čase pred jeho prvým prezidentským mandátom. Vyplýva to z prieskumu agentúr Reuters a Ipsos, informuje TASR.



Na trojdňovom prieskume ukončenom v nedeľu sa podieľalo 1031 Američanov. Približne 41 percent opýtaných uviedlo, že vnímajú Trumpa pozitívne, zatiaľ čo 55 percent respondentov ho na základe výsledkov prieskumu vníma nepriaznivo.



V porovnaní s hodnotami z decembra 2016, teda krátko pred jeho nastúpením do prvého úradu, ide o pokles. V tom čase ho totiž vnímalo pozitívne 51 percent opýtaných, hoci niekoľko mesiacov pred tým dosahoval hodnotenie okolo 40 percent. Tento povolebný nárast sa preniesol aj do prvých mesiacov jeho funkčného obdobia, píše Reuters.



V tomto roku sa však Trumpova popularita po voľbách nezvýšila, pričom podľa Reuters sa jeho hodnotenie pohybovalo okolo 40 percent, čo mohlo byť znakom prehlbujúcej sa politickej polarizácie medzi republikánmi a demokratmi. V decembri 2016 vnímala Trumpa priaznivo približne štvrtina demokratov. Tento mesiac to bol len približne jeden z desiatich demokratov.



Trump bol prezidentom USA v rokoch 2017 až 2021 a na začiatku jeho prvého funkčného obdobia dosiahol v prieskume agentúr Reuters a Ipsos, ktorý sa uskutočnil od februára do apríla 2017, najvyššiu hodnotu 48 percent.



Jeho popularita v prieskumoch však klesla na približne 40 percent v polovici roka 2017. Po zvyšok jeho funkčného obdobia sa jeho popularita veľmi nemenila a pohybovala sa približne na rovnakej úrovni. Najnižší výsledok Trumpa počas jeho prvého prezidentského obdobia bol 33 percent a bol zaznamenaný v decembri 2017.



Dosluhujúci prezident Joe Biden v čase nástupu do Bieleho domu v roku 2021 dosahoval v prieskumoch popularity 55 percent. Jeho popularita sa však znížila a od začiatku roka 2022 sa pohybuje blízko 40 percent. V novom prieskume dosahuje Bidenova popularita 38 percent, pričom Reuters podotýka, že najnižšie hodnotenie počas funkčného obdobia bolo 35 percent, ktoré dosiahol v októbri tohto roka.