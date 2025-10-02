< sekcia Zahraničie
Prieskum: Najdôveryhodnejším poľským politikom je prezident Nawrocki
Na druhom mieste sa umiestnili podpredsedovia vlády - minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz a minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski.
Autor TASR
Varšava 2. októbra (TASR) - Prezident Karol Nawrocki je podľa septembrového prieskumu Centra pre výskum verejnej mienky (CBOS) najdôveryhodnejším poľským politikom. Dôveru mu vyjadrilo 58 percent respondentov, čo je o šesť percentuálnych bodov viac než v auguste. Nedôveruje mu 25 percent opýtaných. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
Na druhom mieste sa umiestnili podpredsedovia vlády - minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz a minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski. Obaja získali podporu 45 percent respondentov, pričom Kosiniakovi-Kamyszovi nedôveruje 27 percent a Sikorskému 32 percent opýtaných.
Za nimi nasleduje skupina politikov s približne 40-percentnou dôverou - podpredseda Sejmu a líder Konfederácie Krzysztof Bosak, varšavský primátor Rafal Trzaskowski a líder Konfederácie Sławomir Mentzen.
Na opačnom konci rebríčka dôvery sa ocitli premiér Donald Tusk s dôverou 36 percent, predseda Práva a spravodlivosti Jaroslaw Kaczyňski so ziskom 31 percent a líder krajne pravicovej Konfederácie Koruny Poľskej Grzegorz Braun s 26 percentami. Práve Braun vedie rebríček nedôvery, keď mu nedôveruje 53 percent respondentov, pred Kaczyňským (52 percent) a Tuskom (51 percent).
Prieskum sa uskutočnil od 11. do 22. septembra na reprezentatívnej vzorke 969 respondentov kombinovanými metódami osobných, telefonických a online rozhovorov.
Na druhom mieste sa umiestnili podpredsedovia vlády - minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz a minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski. Obaja získali podporu 45 percent respondentov, pričom Kosiniakovi-Kamyszovi nedôveruje 27 percent a Sikorskému 32 percent opýtaných.
Za nimi nasleduje skupina politikov s približne 40-percentnou dôverou - podpredseda Sejmu a líder Konfederácie Krzysztof Bosak, varšavský primátor Rafal Trzaskowski a líder Konfederácie Sławomir Mentzen.
Na opačnom konci rebríčka dôvery sa ocitli premiér Donald Tusk s dôverou 36 percent, predseda Práva a spravodlivosti Jaroslaw Kaczyňski so ziskom 31 percent a líder krajne pravicovej Konfederácie Koruny Poľskej Grzegorz Braun s 26 percentami. Práve Braun vedie rebríček nedôvery, keď mu nedôveruje 53 percent respondentov, pred Kaczyňským (52 percent) a Tuskom (51 percent).
Prieskum sa uskutočnil od 11. do 22. septembra na reprezentatívnej vzorke 969 respondentov kombinovanými metódami osobných, telefonických a online rozhovorov.