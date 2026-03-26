Štvrtok 26. marec 2026Meniny má Emanuel
Prieskum: Najdôveryhodnejším politikom je prezident Nawrocki

Na snímke poľský prezident Karol Nawrocki. Foto: TASR - Barbora Vizváryová

Autor TASR
Varšava 26. marca (TASR) - Prezident Karol Nawrocki bol v marci lídrom rebríčka dôveryhodnosti poľských politikov s podporou 52 percent respondentov. Vyplýva to z prieskumu Centra pre výskum verejnej mienky (CBOS) zverejneného v stredu, informuje varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.

Na druhom mieste sa umiestnil podpredseda vlády a minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz so ziskom 46 percent, tretí skončil minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski so 44 percentami.

Štvrtú priečku obsadil primátor Varšavy Rafal Trzaskowski, ktorému dôveruje 43 percent opýtaných a prvú päťku uzatvára premiér Donald Tusk s 38 percentami.

Najväčšiu nedôveru vyvoláva trestne stíhaný líder krajne pravicovej Konfederácie koruny poľskej, europoslanec Grzegorz Braun, ktorému nedôveruje 58 percent respondentov. Nasleduje predseda strany Právo a spravodlivosť (PiS) Jaroslaw Kaczyňski s 56 percentami a bývalý premiér Mateusz Morawiecki so 49 percentami. Nedôveru voči premiérovi Tuskovi vyjadrilo 48 percent opýtaných.

Približne tretina respondentov dôveruje Adrianovi Zandbergovi, Mateuszovi Morawieckému a predsedovi Sejmu Wlodzimierzovi Czarzastému.

Prieskum sa uskutočnil od 5. do 15. marca na reprezentatívnej vzorke 1012 dospelých respondentov. Podľa autorov nepriniesol výraznejšie zmeny v hodnotení politikov.
