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Prieskum: Najdôveryhodnejším poľským politikom je prezident Nawrocki

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Na snímke poľský prezident Karol Nawrocki. Foto: TASR - Barbora Vizváryová

Nawrockému dôveruje 55 percent opýtaných, čo je o dva percentuálne body viac ako v júni. Nedôveru mu vyjadrilo 33 percent respondentov.

Autor TASR
Varšava 20. júla (TASR) - Poľský prezident Karol Nawrocki je podľa najnovšieho prieskumu lídrom rebríčka dôveryhodnosti politikov. Vyplýva to z pondelkového prieskumu agentúry CBOS, podľa ktorého mu dôveruje viac ako polovica respondentov. Najvýraznejší pokles zaznamenali premiér Donald Tusk a primátor Varšavy Rafal Trzaskowski. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.

Nawrockému dôveruje 55 percent opýtaných, čo je o dva percentuálne body viac ako v júni. Nedôveru mu vyjadrilo 33 percent respondentov. Agentúra upozornila na to, že prezident si v prieskumoch už druhý mesiac v rade polepšil.

Na druhom mieste sa s dôverou na úrovni 41 percent umiestnili podpredsedovia vlády Wladyslaw Kosiniak-Kamysz a Radoslaw Sikorski. Popularita Kosiniaka-Kamysza oproti júnu klesla o štyri percentuálne body, v prípade Sikorského o jeden bod.

Najväčší prepad zaznamenali Tusk a Trzaskowski, ktorým dôvera medzimesačne klesla zhodne o šesť percentuálnych bodov na 32, respektíve 34 percent. Nedôvera voči obom politikom zároveň vzrástla o päť bodov. Podľa CBOS za tým pravdepodobne stojí kauza pochybení pri hospodárení vo Varšavskej južnej nemocnici.

Agentúra v prieskume zaznamenala aj rast popularity trestne stíhaného lídra krajne pravicovej strany Konfederácia poľskej koruny (KKP) Grzegorza Brauna, ktorému dôveruje 25 percent respondentov, teda o štyri percentuálne body viac než v júni.

Naopak, predseda hlavnej opozičnej strany Právo a spravodlivosť (PiS) Jaroslaw Kaczyňski zostáva politikom s najvyššou mierou nedôvery, ktorú mu vyjadrilo 54 percent respondentov, aj keď oproti predchádzajúcemu mesiacu sa toto číslo znížilo o tri body.

Prieskum CBOS uskutočnili od 2. do 12. júla na reprezentatívnej vzorke 938 ľudí.





(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
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