Prieskum: NATO je podľa Čechov zárukou nezávislosti ČR

Praha 2. októbra (TASR) - S členstvom ČR v Severoatlantickej aliancii je spokojných 67 percent Čechov. Vyplýva to z prieskumu Centra pre výskum verejnej mienky (CVVM), ktoré je súčasťou Sociologického ústavu Akadémie vied (AV) ČR. V prieskume tiež prevážil názor, že NATO je zárukou nezávislosti Česka, zaisťuje mier a bezpečnosť ČR a zvyšuje mier a stabilitu v Európe, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



V porovnaní s rovnakým prieskumom z jari minulého roka podiel ľudí spokojných s členstvom Česka v NATO poklesol o šesť percentuálnych bodov. Stále je však vyšší než vo všetkých predchádzajúcich prieskumoch od roku 1999. Nespokojnosť v tejto otázke vyjadrilo 26 percent opýtaných.



Názor, že NATO je zárukou nezávislosti Česka vyjadrila polovica respondentov, 41 percent ľudí sa priklonilo k výroku, že je formou podriadenosti sa cudzím mocnostiam.



Česi sa tiež väčšinovo priklonili k názoru, že členstvo ČR v Severoatlantickej aliancii zaisťuje mier a bezpečnosť ich krajiny. Túto možnosť označilo 56 percent respondentov. Opačný názor má 35 percent opýtaných, ktorí sa domnievajú, že členstvo Česka v NATO zvyšuje nebezpečenstvo, že ČR bude vtiahnutá do vojenského konfliktu.



Z hľadiska celej Európy vníma NATO ako inštitúciu zvyšujúcu mier a stabilitu v Európe 60 percent českých občanov. V porovnaní s vlaňajším prieskumom je to menej o päť percentuálnych bodov a toto presvedčenie je tak najslabšie od roku 2001. Naopak 29 percent respondentov sa priklonilo k názoru, že NATO je inštitúcia, ktorá v Európe zvyšuje napätie a neistotu.



Z prieskumu CVVM tiež vyplýva, že NATO pozitívnejšie vnímajú muži, študenti a ľudia s vysokoškolským vzdelaním. Horšie ľudia nad 65 rokov a ľudia so základným alebo stredoškolským vzdelaním bez maturity. Názor na NATO sa zhoršuje so zhoršujúcim sa vlastným hodnotením životnej úrovne domácnosti respondenta.



Prieskum CVVM sa uskutočnil od 26. mája do 24. júla 2023. Zapojilo sa doň 929 respondentov.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)