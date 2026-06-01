Prieskum: Nawrocki je tretím najlepšie hodnoteným poľským prezidentom
Prvé miesto obsadil sociálny demokrat Aleksander Kwašniewski, ktorého si ako najlepšieho prezidenta vybralo takmer 41 percent opýtaných.
Autor TASR
Varšava 1. júna (TASR) - Poľský prezident Karol Nawrocki sa v prieskume agentúry IBRiS pre denník Rzeczpospolita zaradil na tretie miesto v poradí najlepšie hodnotených hláv štátu po roku 1989. Za najlepšieho ho pritom označilo 21 percent respondentov, informuje varšavský spravodajca TASR.
Prvé miesto obsadil sociálny demokrat Aleksander Kwašniewski, ktorého si ako najlepšieho prezidenta vybralo takmer 41 percent opýtaných. Na druhom mieste skončil prvý predseda strany Právo a spravodlivosť Lech Kaczyňski, ktorý zahynul pri leteckom nešťastí v Smolensku, s podporou takmer 24 percent respondentov.
Za Nawrockým nasledujú bývalý líder Solidarity Lech Walesa s necelými štyrmi percentami, Andrzej Duda s dvomi percentami a Bronislaw Komorowski s necelými dvomi percenta hlasov. Komunistického prezidenta Wojciecha Jaruzelského označila za najlepšieho prezidenta len desatina percenta respondentov, pričom necelých sedem percent opýtaných nevedelo odpovedať.
Ďalší prieskum, ktorý pre portál Wirtualna Polska vypracovala spoločnosť United Surveys, ukázal rozdelené názory na doterajšie pôsobenie Nawrockého v prezidentskom úrade. Jeho výkon hodnotilo pozitívne 48 percent respondentov a negatívne 50 percent.
Prieskum IBRiS pre denník Rzeczpospolita sa uskutočnil 22. a 23. mája na vzorke 1067 ľudí. Prieskum United Surveys pre Wirtualnu Poľsku urobili 28. a 29. mája na vzorke 1000 osôb.
