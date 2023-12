Prieskum naznačil podporu vstupu pre Ukrajinu, Moldavsko a Čiernu Horu

Brusel 12. decembra (TASR) - Európania sú otvorení vstupu Ukrajiny do EÚ aj napriek určitým ekonomickým a bezpečnostným rizikám a značnú podporu má aj vstup Moldavska a Čiernej Hory do Únie. Ukázal to prieskum Európskej rady pre zahraničné vzťahy (ECFR), informuje spravodajca TASR.



Celoerópsky think-tank v tzv. bleskovom prieskume rovnako zistil, že Európania odmietajú vstup Turecka do EÚ a skôr chladne ako pozitívne vnímajú kandidatúry Albánska, Bosny a Hercegoviny, Gruzínska, Kosova, Severného Macedónska a Srbska.



Prieskum verejnej mienky vykonali inštitúty YouGov a Datapraxis v šiestich členských štátoch EÚ: Dánsku, Francúzsku, Nemecku, Poľsku, Rakúsku a Rumunsku. Uskutočnil sa pri príležitosti nadchádzajúceho summitu EÚ (14. – 15. 12.), na ktorom by lídri mali rozhodnúť o spustení prístupového procesu s Ukrajinou a Moldavskom.



Prieskum ukázal, že medzi starými a novými členmi EÚ existuje jasná priepasť, pokiaľ ide o načasovanie rozšírenia eurobloku. V Rakúsku, Dánsku, Nemecku a Francúzsku prevláda názor, že EÚ by sa nemala v súčasnosti rozširovať, kým v Rumunsku a Poľsku je podpora rozšírenia silná.



Kandidatúra Turecka je naprieč Európou mimoriadne slabo podporovaná. Viac ako polovica opýtaných (51 percent) uviedla, že táto krajina by nemala vstúpiť do EÚ.



Pri ostatných kandidátskych krajinách respondenti šiestich členských štátov dali najavo, že najmenej podporujú eurointegračné ambície Kosova (20 percent za / 37 percent proti), Albánska (24/35), Srbska (25/35) a Gruzínska (25/31). O niečo lepšie dopadli Severné Macedónsko (26 percent za / 27 percent proti) a Bosna (28/29).



V prípade Moldavska a Čiernej Hory je citeľná väčšia podpora pre ich budúce prijatie ako nesúhlas s ich vstupom do EÚ. Vstup Moldavska podporuje 30 percent opýtaných a 28 percent je proti, pri Čiernej Hore je to 30 percent za a 25 percent proti.



Mnoho Európanov nevidí v pristúpení Ukrajiny žiadny pozitívny hospodársky vplyv na hospodárstvo EÚ, s výnimkou Poľska (43 percent) a Rumunska (37 percent). Prieskum ukázal, že v súčasnosti sa mnohí občania domnievajú, že potenciálne rozšírenie EÚ nebude mať žiadny vplyv na európske hospodárstvo alebo bude preň znamenať určité náklady. Platí to najmä v Dánsku a Rakúsku, kde 54 a 46 percent respondentov vyjadrilo názor, že vstup Ukrajiny by mal "negatívny vplyv“ na hospodárstvo EÚ.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)