Prieskum: Názory na zvyšovanie obranných výdavkov sa líšia

Haag 24. júna (TASR) - Plánované zvýšenie výdavkov na obranu štátov Severoatlantickej aliancie vyvolalo v členských krajinách rôzne reakcie. Z prieskumu Európskej rady pre zahraničné vzťahy (ECFR) vyplýva, že najväčšiu podporu má u Poliakov či Dánov, najnižšiu v Taliansku. Informuje o tom TASR podľa pondelňajšej správy agentúry DPA.



Z prieskumu vyplýva, že zvyšovanie výdavkov na obranu podporuje 70 percent Poliakov a Dánov, 57 percent Britov, 56 percent Estóncov, 54 percent Portugalcov či 47 percent Nemcov.



Naopak v Taliansku podľa výsledkov ankety so zvyšovaním obranných výdavkov nesúhlasí 57 percent opýtaných a súhlasí len 17 percent respondentov.



ECFR v rámci prieskumu uskutočnila v každej krajine od polovice do konca mája rozhovory s viac ako 1000 ľuďmi. Prieskum verejnej mienky vykonali inštitúty Norstat, YouGov a Datapraxis.



Prieskum sa venoval aj otázke znovuzavedenia povinnej vojenskej služby. Tú podporilo 62 percent respondentov vo Francúzsku, 53 percent v Poľsku, 51 percent v Poľsku a zhodne po 37 percent v Španielsku a Británii. V krajinách so zavedenou povinnou vojenskou službou ECFR postoje verejnosti neskúmala.