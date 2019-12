Prieskum: Nemci považujú Trumpa za najväčšiu hrozbu pre svetový mier

Berlín 25. decembra (TASR) - Prezident USA Donald Trump je v Nemecku vnímaný ako väčšia hrozba pre svetový mier než ruský prezident Vladimir Putin, severokórejský vodca Kim Čong-un, iránsky duchovný vodca ajatolláh Alí Chameneí a čínsky prezident Si Ťin-pching. Vyplýva to z výsledkov prieskumu inštitútu YouGov pre tlačovú agentúru DPA, ktoré boli zverejnené v stredu.



To. že Trump je najväčšou hrozbou pre svetový mier spomedzi týchto piatich osobností, si myslí 41 percent respondentov. Kim Čong-una považuje za hrozbu 17 percent, Putina osem percent a Chameneího a Si Ťin-pchinga sedem percent opýtaných.



Prieskum sa uskutočnil od 16. do 18. decembra sa na vzorke 2024 osôb.



Podobne dopadol prieskum inštitútu YouGov minulý rok, v ktorom sa však porovnávali iba Trump, Kim Čong-un a Putin. Šéfa Bieleho domu vtedy považovalo za najväčšiu hrozbu pre svetový mier z tejto trojice 48 percent opýtaných, 21 percent si vybralo Kima a 15 percent Putina.



Inštitút Kantar uskutočnil v dňoch 12. - 19. decembra prieskum na reprezentatívnej vzorke 1014 občanov pre mediálnu skupinu Funke. Viac Nemcov (57 percent) podľa neho dôveruje francúzskemu prezidentovi Emmanuelovi Macronovi ako kancelárke Angele Merkelovej (53 percent). Macrona skôr negatívne vníma 32 percent opýtaných, Merkelovú 44 percent.



U ďalších piatich hláv štátov a vlád prevažujú negatívne hodnotenia dôvery. Na treťom mieste skončil bývalý rakúsky kancelár Sebastian Kurz, ktorému vníma skôr pozitívne 33 percent a skôr negatívne 41 percent Nemcov.



Štvrtý Putin (26 k 67 percentám) je na tom výrazne lepšie ako britský premiér Boris Johnson (12 k 71 percentám) a turecký prezident Recep Tayyip Erdogan (šesť k 86 percentám). Na konci rebríčka je Trump, ktorému dôveruje šesť percent a nedôveruje 89 percent Nemcov.