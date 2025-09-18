< sekcia Zahraničie
Prieskum: Nemci sa najviac obávajú rastu životných nákladov
Berlín 18. septembra (TASR) - Rastúce životné náklady sa už po pätnásty raz umiestnili na prvom mieste rebríčka najväčších obáv Nemcov. Vyplýva to z výsledkov štúdie, o ktorých informovala agentúra DPA, píše TASR.
Podľa prieskumu s názvom „Obavy Nemcov“ sa približne 52 percent obyvateľov obáva, že potraviny, nájomné a ďalšie základné výdavky budú drahšie. Životné náklady sa tak stali najnaliehavejším problémom Nemcov už 15-ty krát od začiatku vedenia štúdie v roku 1992, konštatuje DPA.
Na druhom mieste sa umiestnili obavy z toho, že by štát mohol byť preťažený príchodom utečencov. Ďalej nasledoval strach zo zvýšenia daní a zníženia sociálnych dávok.
Autori štúdie však tiež zistili, že v porovnaní s minulým rokom sa úroveň obáv vo všetkých oblastiach mierne znížila, a to na najnižšiu úroveň od roku 2021.
„Ľudia sú neustále konfrontovaní s viacerými krízovými situáciami“, ktoré v nich vyvolávajú pocit bezmocnosti, povedala politologička Isabelle Boruckiová, ktorá bola zároveň konzultantkou štúdie. Podľa nej si na tento stav Nemci už zvykli. Poznamenala však, že to neznamená, že ľudia už nemajú obavy, iba sa viac sústreďujú na prítomnosť.
Štúdiu realizovala poisťovňa R+V Insurance. V rámci tohtoročného prieskumu anketéri v období od mája do júla oslovili približne 2400 ľudí vo veku 14 a viac rokov. Respondenti hodnotili jednotlivé témy na sedembodovej škále, kde 1 bod vyjadroval, že z danej témy necítia žiadne obavy.
