Prieskum: Nemecko je v otázke spolupráce strán s AfD rozdelené
Podľa prieskumu sa 40 percent Nemcov domnieva, že politické strany by nemali spolupracovať s AfD - najväčšou opozičnou stranou v krajine.
Autor TASR
Berlín 13. novembra (TASR) - Nemci sú rozdelení v názore na to, či by politické strany mali spolupracovať s krajne pravicovou Alternatívou pre Nemecko (AfD), vyplýva z prieskumu televízie ARD, ktorý zverejnili vo štvrtok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Podľa prieskumu sa 40 percent Nemcov domnieva, že politické strany by nemali spolupracovať s AfD - najväčšou opozičnou stranou v krajine. Naopak, 25 percent respondentov si myslí, že strany by mali spolupracovať, a 30 percent podporuje možnosť, že by sa to malo posudzovať individuálne podľa situácie.
Zatiaľ čo priaznivci ľavicových strán vo všeobecnosti odmietali spoluprácu s AfD, voliči tejto strany prevažne podporovali kooperáciu s ostatnými, píše DPA.
Podporovatelia konzervatívneho bloku kancelára Friedricha Merza sú v tejto otázke názorovo nejednotní, pričom 46 percent podporuje spoluprácu v jednotlivých prípadoch, 41 percent ju vylúčilo úplne a desať percent je za to, aby s AfD spolupracovali.
Prieskum vznikal v období od 3. do 5. novembra a oslovených bolo približne 1300 oprávnených voličov. Respondenti v rámci neho mali zároveň posúdiť dôvody nárastu popularity AfD v prieskumoch verejnej mienky, kde podľa DPA opakovane dosahovala úroveň 25 percent.
Najpopulárnejšou odpoveďou sa stalo „sklamanie z politiky ostatných strán“, uviedlo 60 percent opýtaných, pričom 39 percent z voličov AfD s tým súhlasilo.
Alternatíva pre Nemecko je už niekoľko rokov pod dohľadom nemeckej domácej spravodajskej služby pre podozrenia z protiústavných aktivít, uvádza DPA.
