Prieskum: Nespokojnosť s Joeom Bidenom je na novom maxime

Washington 3. marca (TASR) — Väčšina registrovaných voličov v USA (48 percent) by zvolila za prezidenta bývalého republikánskeho šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa. Jeho nástupcovi v tejto funkcii, demokratovi Joeovi Bidenovi, by dalo svoj hlas 43 percent voličov. Vyplýva to z výsledkov celoštátneho prieskumu Siena College Research Institute pre denník New York Times (NYT) zverejnených v sobotu, o ktorých informoval britský denník The Guardian.



Iba jeden zo štyroch respondentov uviedol, že USA sa v súčasnosti uberajú správnym smerom. S Bidenovou politikou nesúhlasí 47 percent opýtaných — najviac od začiatku jeho funkčného obdobia.



Podľa prieskumu chce Trumpa v novembrových voľbách opäť voliť 97 percent voličov, ktorí mu dali hlas v roku 2020. Za Bidena mieni znovu hlasovať len 83 percent opýtaných, desať percent by tentoraz podporilo Trumpa.



Prieskum je len jedným z mnohých, ktoré podľa denníka Guardian ukazujú, aká veľká je nespokojnosť voličov s prezidentom. Minulý týždeň prieskum agentúry Bloomberg zistil, že Biden zaostáva za Trumpom v niekoľkých dôležitých štátoch vrátane Arizony, Georgie, Pensylvánie, Michiganu, Severnej Karolíny, Nevade a Wisconsine. V prieskume Bloombergu veľká časť respondentov vyjadrila obavy aj z Bidenovho veku.



Prieskum pre NYT tiež ukázal, že 19 percent voličov nesúhlasí s Bidenom ani s Trumpom. Biden je však neobľúbený o niečo menej (38 percent) ako Trump (45 percent). Toto sedempercentné rozpätie je podľa NYT signifikantné: Posledné dve prezidentské voľby totiž vyhral kandidát, ktorý je medzi „double haters“ menej neobľúbený.