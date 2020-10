Prieskum: Nezávislosť Škótska podporuje rekordných 58 percent voličov

Edinburgh 15. októbra (TASR) - Rekordných 58 percent občanov Škótska podporuje v súčasnosti nezávislosť od Spojeného kráľovstva. Vyplýva to z výsledkov najnovšieho prieskumu verejnej mienky inštitútu Ipsos Mori, o ktorých informovali vo štvrtok agentúry AFP a Reuters.



Ak by škótska vláda teraz vyhlásila referendum o nezávislosti, proti by hlasovalo len 42 percent voličov. V prvom referende v roku 2014 sa proti nezávislosti vyslovilo viac ako 55 percent voličov a len 44 percent voličov podporilo odtrhnutie Škótska od Spojeného kráľovstva.



"Tí z nás, ktorí sme si už istí (potrebou nezávislosti Škótska), pokračujme naďalej v presviedčaní ostatných - ohľaduplne a slušne," napísala škótska premiérka Nicola Sturgeonová na Twitteri v príspevku, kde zverejnila aj výsledky prieskumu zverejneného v stredu.



Vládnuca Škótska národná strana (SNP) premiérky Sturgeonovej vyhlásenie nového referenda podporuje argumentom, že väčšina Škótov hlasovala v referende v roku 2016 proti vystúpeniu Británie z EÚ. "Škótska vláda je presvedčená, že najlepšia budúcnosť pre našu krajinu je byť nezávislým národom, ktorý je súčasťou EÚ," napísala Sturgeonová vo štvrtkovom editoriáli pre nemecký denník Die Welt.



Nasledujúce parlamentné voľby sú v Škótsku naplánované na máj 2021. Sturgeonová sľúbila, že dovtedy vyhlási termín a podmienky nového referenda o nezávislosti.



Prieskum, ktorý sa uskutočnil od 2. do 9. októbra na vzorke 1045 osôb starších ako 16 rokov v celom Škótsku, taktiež naznačil silnú podporu SNP. Až je 72 percent občanov je spokojných s jej prístupom k boju proti pandémii koronavírusu, uvádza AFP.