Prieskum Nézőpont: Fidesz by volilo 38 a TISZA 25 percent Maďarov

Budapešť 16. decembra (TASR) - Vládny blok strán v Maďarsku - Fidesz-KDNP - by v prípade, ak by sa voľby konali teraz, získal 61 percent mandátov v Národnom zhromaždení. Mimoparlamentná strana TISZA, ktorú vedie kritik vlády Péter Magyar, by získala 36 percent mandátov. Vyplýva to z modelovania aktuálnych výsledkov prieskumu verejnej mienky inštitútu Nézőpont, uviedol v pondelok server atv.hu. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.



V prieskume konanom od 9. do 11. decembra na reprezentatívnej vzorke 1000 ľudí podporilo Fidesz-KDNP 38 percent opýtaných a stranu TISZA preferovalo 25 percent respondentov.



Uvedený pomer preferencií zodpovedá výsledkom novembrového prieskumu, čo naznačuje stabilitu politických preferencií.



K volebným urnám by prišlo 73 percent opýtaných, teda zhruba 5,6 milióna ľudí, čo je v súlade s trendmi volebnej účasti v posledných rokoch.



Opozičnej strane Demokratická koalícia (DK) nameral Nézőpont päť percent, ďalšie strany by sa do 199-členného parlamentu nedostali.



Inštitút IDEA v reprezentatívnom prieskume vykonanom od 29. novembra do 6. decembra však nameral strane TISZA oproti vládnemu bloku Fidez-KDNP náskok šiestich percentuálnych bodov. Magyarovu stranu v tomto prieskume preferovalo 33 percent opýtaných, zatiaľ čo podpora bloku Fidesz-KDNP klesla na 27 percent.



Fidesz je vo vládnej pozícii nepretržite už 14 rokov, predtým vládol aj od roku 1998 do roku 2002.