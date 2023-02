Prieskum Nézőpont: Prímerie na Ukrajine by si želalo 78 % Maďarov

Budapešť 3. februára (TASR) - Okamžité prímerie na Ukrajine by si želalo 78 percent Maďarov, a to aj v prípade, že by tak Ukrajina prišla o svoje územia obsadené Ruskom. Vyplýva to z prieskumu inštitútu Nézőpont, ktoré v piatok zverejnil server 24.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Vojna však podľa názoru 49 percent respondentov bude trvať ešte roky. Vyriešenie situácie ešte v tomto roku očakáva len 33 percent účastníkov prieskumu, ktorý bol vykonaný začiatkom februára.



Inštitút na základe výsledkov prieskumu uviedol, že v Maďarsku neexistuje spoločenská kategória, ktorá by súhlasila s pokračovaním vojny v záujme toho, aby Ukrajina získala naspäť svoje územia obsadené Ruskom.