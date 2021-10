Prieskum: Nový začiatok očakáva viac Nemcov od vlády na čele s SPD

Na archívnej snímke Armin Laschet. Foto: TASR/AP

Berlín 1. októbra (TASR) - Výrazne viac ľudí v Nemecku očakáva po parlamentných voľbách "nový začiatok" od prípadnej koalície sociálnych demokratov (SPD), Zelených a liberálov zo Slobodnej demokratickej strany (FDP), než od možnej vlády kresťanských demokratov (CDU/CSU), Zelených a FDP. Vyplýva to z výsledkov prieskumu verejnej mienky inštitútu Infratest dimap pre stanicu ARD, ktoré boli zverejnené vo štvrtok.Tzv. semaforová koalícia (SPD-Zelení-FDP) by Nemecku priniesla nový začiatok podľa 51 percent opýtaných, zatiaľ čo len 18 percent respondentov pripisuje túto šancu tzv. jamajskej koaličnej vláde (únia CDU/CSU, Zelení-FDP), približuje denník Die Welt. Nový začiatok nevidí v žiadnej z týchto spojenectiev 24 percent ľudí.Olaf Scholz zo Sociálnodemokratickej strany Nemecka by bol dobrým kancelárom podľa každého druhého oprávneného voliča, ukázal prieskum. Tridsať percent opýtaných to naopak poprelo.Vzhľadom na historicky najhorší volebný výsledok konzervatívneho bloku CDU/CSU odchádzajúcej kancelárky Angely Merkelovej je 66 percent účastníkov prieskumu za to, aby Armin Laschet odstúpil z postu šéfa CDU. Rovnako to vidí i 60 percent prívržencov jeho vlastnej strany. To, aby Laschet zostal predsedom CDU i naďalej, podporuje 23 percent ľudí, resp. 26 percent v prípade stúpencov CDU.V piatok dopoludnia sa má uskutočniť druhé kolo predsondážnych rokovaní medzi Zelenými a FDP, kde majú obe strany hovoriť o konkrétnejších obsahoch a cieľoch prípadnej budúcej spoločnej koalície. Okolo 13.00 h sa očakávajú vyhlásenia zástupcov oboch strán. Zástupcovia Zelených a FDP sa po prvý raz po nedeľňajších voľbách do Spolkového snemu stretli v utorok.Budúci utorok dopoludnia má CDU/CSU v pláne sondážne rozhovory so Zelenými a už v nedeľu večer sa majú uskutočniť podľa slov generálneho tajomnícka CDU Paula Ziemiaka rokovania medzi úniou a FDP.Víťazná SPD získala v parlamentných voľbách 25,7 percenta hlasov a za blok CDU/CSU hlasovalo 24,1 percenta voličov. Tretí skončili Zelení, pre ktorých je zisk 14,8 percenta hlasov najlepším výsledkom v ich dejinách, aj keď zaostali za predvolebnými očakávaniami. Polepšili si aj liberáli z FDP, ktorí dostali 11,5 percenta hlasov.