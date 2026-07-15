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Prieskum: Občianska koalícia by vyhrala voľby v Poľsku
Podiel nerozhodnutých voličov klesol na vyše päť percent.
Autor TASR
Varšava 15. júla (TASR) - Občianska koalícia (KO) premiéra Donalda Tuska by podľa prieskumu opäť vyhrala voľby do poľského Sejmu, no vláda by stratila väčšinovú podporu. Zisky si naopak pripísali opozičné formácie Konfederácia a Konfederácia poľskej koruny (KKP). Vyplýva to z prieskumu agentúry United Surveys by IBRiS pre portál Wirtualna Polska zverejneného v stredu. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa správy agentúry PAP.
KO by podľa prieskumu podporilo takmer 29 percent respondentov a opozičné Právo a spravodlivosť (PiS) 23 percent. Obe najsilnejšie strany tak oproti predchádzajúcemu meraniu stratili zhodne 1,1 percentuálneho bodu. Najvýraznejší nárast zaznamenala Konfederácia, ktorej podpora stúpla o 3,5 bodu na necelých 16 percent. Krajne pravicová KKP trestne stíhaného europoslanca Grzegorza Brauna by získala vyše 10 percent hlasov.
Do Sejmu by sa dostali aj koaličné strany Nová ľavica so ziskom takmer 8 percent a Poľská ľudová strana (PSL), ktorú by podporilo vyše 5 percent opýtaných. Mimo parlamentu by podľa prieskumu zostali strana Razem so štyrmi percentami a koaličné Poľsko 2050 s podporou necelého percenta.
Podiel nerozhodnutých voličov klesol na vyše päť percent. Prieskum sa uskutočnil od 10. do 12. júla na reprezentatívnej vzorke 1000 respondentov.
KO by podľa prieskumu podporilo takmer 29 percent respondentov a opozičné Právo a spravodlivosť (PiS) 23 percent. Obe najsilnejšie strany tak oproti predchádzajúcemu meraniu stratili zhodne 1,1 percentuálneho bodu. Najvýraznejší nárast zaznamenala Konfederácia, ktorej podpora stúpla o 3,5 bodu na necelých 16 percent. Krajne pravicová KKP trestne stíhaného europoslanca Grzegorza Brauna by získala vyše 10 percent hlasov.
Do Sejmu by sa dostali aj koaličné strany Nová ľavica so ziskom takmer 8 percent a Poľská ľudová strana (PSL), ktorú by podporilo vyše 5 percent opýtaných. Mimo parlamentu by podľa prieskumu zostali strana Razem so štyrmi percentami a koaličné Poľsko 2050 s podporou necelého percenta.
Podiel nerozhodnutých voličov klesol na vyše päť percent. Prieskum sa uskutočnil od 10. do 12. júla na reprezentatívnej vzorke 1000 respondentov.