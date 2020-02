PRIESKUM: 20 percent Ukrajincov súhlasí s použitím sily v Donbase

Kyjev 26. februára (TASR) - Dvadsať percent Ukrajincov podporuje obnovenie mieru v Donbase prostredníctvom použitia sily, teda obnovenie vojenskej kontroly Ukrajiny nad územiami tzv. Doneckej ľudovej republiky a Luhanskej ľudovej republiky, vyplýva z prieskumu verejnej mienky z dielne Ukrajinského centra ekonomických a politických štúdií O. Razumkova.



Z prieskumu s názvom "Verejná mienka o situácii v Donbase a spôsoboch obnovenia suverenity Ukrajiny na okupovaných územiach (Február 2020)" ďalej vyplýva, že 13 percent podporuje oddelenie okupovaných území od Ukrajiny (65,5 percenta to nepodporuje).



Desať percent podporuje uznanie Krymu ako ruského územia výmenou za oslobodenie Donbasu (70 percent to nepodporuje).



Väčšina respondentov (62 percent) zároveň nesúhlasí s udelením "osobitného statusu" určitým územiam v Doneckej a Luhanskej oblasti (podporuje to 21 percent).



Myšlienku zavedenia federálneho systému na Ukrajine nepodporuje 68 percent, 11 percent ju podporuje.



Väčšina respondentov odmietla kompromisy týkajúce sa obnovenia mieru v Donbase: napríklad omilostenie tých, ktorí sa zúčastnili bojov v Donbase (63 percent to nepodporilo, 14,5 percenta podporilo).



Vzdanie sa európskej integrácie a odstúpenie od dohody s EÚ o pridružení nepodporilo 60 percent, 20 percent to podporilo.



Uznanie ruštiny ako druhého štátneho jazyka nepodporilo 54 percent, 31 to podporilo.



Odmietnutie vyhliadky na členstvo v NATO a zakotvenie neutrálneho postavenia Ukrajiny v ústave nepodporilo 54 percent, 26 percent to podporilo.



Prieskum sa konal od 13. februára do 17. februára 2020 vo všetkých oblastiach Ukrajiny s výnimkou Krymu a okupovaných území v Doneckej a Luhanskej oblasti. Na prieskume sa zúčastnilo 2018 respondentov vo veku 18 a viac rokov.