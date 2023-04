Prieskum: Obžaloba proti Trumpovi Američanov rozdeľuje

Washington 7. apríla (TASR) - Obžaloba Donalda Trumpa zvýšilo jeho šance v republikánskej nominácii pre prezidentské voľby v roku 2024. Výsledky prieskumu verejnej mienky zároveň ukazuje rozdelenie americkej spoločnosti na dve polovice. TASR informuje podľa agentúry Reuters.



Prieskum spoločnosti Ipsos sa uskutočnil v stredu a vo štvrtok. V utorok Trumpa prokurátori v New Yorku obvinili z 34 trestných činov falšovania obchodných záznamov.



Podľa výsledkov 49 percent Američanov považuje za správne, aby prokurátori začali prvý trestný prípad proti prezidentovi alebo exprezidentovi USA.



Záleží to ale na politickej orientácii. Približne 84 percent samooznačených demokratov považuje obžalobu za opodstatnenú, v prípade republikánov to bolo 16 percent.



O tom, že niektoré orgány činné v trestnom konaní pracujú na delegitimizácii Trumpa je presvedčených 76 percent republikánov v porovnaní s 34 percentami demokratov.



Asi 51 percent respondentov, ale len 18 percent republikánov uviedlo, že obvinenia by mali diskvalifikovať Trumpa z opätovného uchádzania sa o prezidentský úrad.



U približne 40 percent republikánov sa zvýšila šanca, že Trumpa budú voliť, u 12 percent sa šanca zmenšila. Pre 38 percent to nemalo žiadny vplyv.



Trumpa pri republikánskej nominácii preferuje 58 percent republikánov. V prieskume Reuters/Ipsos zverejnenom v pondelok to bolo 48 percent. Guvernér Floridy Ron DeSantis, ktorý kandidatúru ešte neoznámil, bol na druhom mieste s 21 percentami.



Prieskum sa uskutočnil na vzorke 1 004 ľudí.