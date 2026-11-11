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Prieskum odhalil rozsiahle sexuálne obťažovanie v nemeckej armáde
Počet ľudí odmietajúcich vojenskú službu v Nemecku naďalej rastie.
Autor TASR
Berlín 11. novembra (TASR) — Počet ľudí odmietajúcich vojenskú službu v Nemecku naďalej rastie. Od začiatku tohto roka podalo takúto žiadosť 16.869 nemeckých občanov, pričom len v októbri ich pribudlo takmer 1900. Vyplýva to z údajov Spolkového úradu pre rodinu a občianske záležitosti (BAFzA), ktoré má k dispozícii denník Rheinische Post. TASR o tom informuje s odvolaním sa na stredajšiu správu portálu Deutsche Welle.
V porovnaní s koncom júna, keď úrady evidovali 5862 žiadostí, sa ich počet takmer strojnásobil. Za celý rok 2025 ich bolo 3879 a v roku 2024 celkovo 2249.
Podľa odborníkov za rastúcim záujmom o odmietnutie vojenskej služby stojí napätá bezpečnostná situácia a hrozby zo strany Ruska. Ďalším dôvodom sú správy o sexuálnom obťažovaní a nevhodnom sexuálnom správaní v nemeckých ozbrojených silách, uvádza Rheinische Post.
V tejto súvislosti predstavili v stredu v Berlíne štúdiu Centra pre vojenskú históriu a spoločenské vedy Bundeswehru (ZMSBw), ktorá sa zaoberala sexuálnym obťažovaním a násilím v armáde. Výskumníci vyhodnotili 8100 dotazníkov vyplnených príslušníkmi ozbrojených síl (tých je v súčasnosti 186.200) a uskutočnili individuálne aj skupinové rozhovory.
Najčastejšou formou nevhodného správania v nemeckých ozbrojených silách je verbálne obťažovanie. Počas celej vojenskej služby ho podľa prieskumu zažilo aspoň raz 72 percent vojačiek a 31 percent vojakov. Fyzické obťažovanie v priebehu 12 mesiacov pred uskutočnením prieskumu uviedlo deväť percent vojačiek a tri percentá vojakov. Dve percentá vojačiek aj vojakov uviedli, že boli vystavení sexuálne motivovanému násiliu.
Najviac prípadov hlásili mladé ženy v nižších hodnostiach, zatiaľ čo medzi mužmi čelili častejšiemu obťažovaniu tí, ktorí nie sú heterosexuálni.
Rastúci počet žiadostí o odmietnutie služby môže skomplikovať plány nemeckej vlády na zvýšenie počtu vojakov na dobrovoľnej báze. Spoliehanie sa na dobrovoľnú službu je v súčasnosti nevyhnutné, keďže povinná vojenská služba zakotvená v ústave je od roku 2011 pozastavená. Vláda má v pláne dosiahnuť, aby mal Bundeswehr do roku 2035 približne 260.000 vojakov v činnej službe a 200.000 záložníkov.
Začiatkom tohto roka však nadobudol účinnosť nový zákon o vojenskej službe, ktorý zavádza posudzovanie spôsobilosti na odvod pre mužov vo veku 18 rokov a starších. Všetci nemeckí občania v roku dosiahnutia plnoletosti dostanú dotazník na posúdenie ich vhodnosti na službu v ozbrojených silách. Jeho vyplnenie je povinné pre mužov, zatiaľ čo pre ženy a osoby s iným zapísaným pohlavím je dobrovoľné.
Nová právna úprava zatiaľ neznamená obnovenie povinnej vojenskej služby. Muži, ktorých by sa prípadná povinná služba týkala, majú právo uplatniť výhradu vo svedomí.
V porovnaní s koncom júna, keď úrady evidovali 5862 žiadostí, sa ich počet takmer strojnásobil. Za celý rok 2025 ich bolo 3879 a v roku 2024 celkovo 2249.
Podľa odborníkov za rastúcim záujmom o odmietnutie vojenskej služby stojí napätá bezpečnostná situácia a hrozby zo strany Ruska. Ďalším dôvodom sú správy o sexuálnom obťažovaní a nevhodnom sexuálnom správaní v nemeckých ozbrojených silách, uvádza Rheinische Post.
V tejto súvislosti predstavili v stredu v Berlíne štúdiu Centra pre vojenskú históriu a spoločenské vedy Bundeswehru (ZMSBw), ktorá sa zaoberala sexuálnym obťažovaním a násilím v armáde. Výskumníci vyhodnotili 8100 dotazníkov vyplnených príslušníkmi ozbrojených síl (tých je v súčasnosti 186.200) a uskutočnili individuálne aj skupinové rozhovory.
Najčastejšou formou nevhodného správania v nemeckých ozbrojených silách je verbálne obťažovanie. Počas celej vojenskej služby ho podľa prieskumu zažilo aspoň raz 72 percent vojačiek a 31 percent vojakov. Fyzické obťažovanie v priebehu 12 mesiacov pred uskutočnením prieskumu uviedlo deväť percent vojačiek a tri percentá vojakov. Dve percentá vojačiek aj vojakov uviedli, že boli vystavení sexuálne motivovanému násiliu.
Najviac prípadov hlásili mladé ženy v nižších hodnostiach, zatiaľ čo medzi mužmi čelili častejšiemu obťažovaniu tí, ktorí nie sú heterosexuálni.
Rastúci počet žiadostí o odmietnutie služby môže skomplikovať plány nemeckej vlády na zvýšenie počtu vojakov na dobrovoľnej báze. Spoliehanie sa na dobrovoľnú službu je v súčasnosti nevyhnutné, keďže povinná vojenská služba zakotvená v ústave je od roku 2011 pozastavená. Vláda má v pláne dosiahnuť, aby mal Bundeswehr do roku 2035 približne 260.000 vojakov v činnej službe a 200.000 záložníkov.
Začiatkom tohto roka však nadobudol účinnosť nový zákon o vojenskej službe, ktorý zavádza posudzovanie spôsobilosti na odvod pre mužov vo veku 18 rokov a starších. Všetci nemeckí občania v roku dosiahnutia plnoletosti dostanú dotazník na posúdenie ich vhodnosti na službu v ozbrojených silách. Jeho vyplnenie je povinné pre mužov, zatiaľ čo pre ženy a osoby s iným zapísaným pohlavím je dobrovoľné.
Nová právna úprava zatiaľ neznamená obnovenie povinnej vojenskej služby. Muži, ktorých by sa prípadná povinná služba týkala, majú právo uplatniť výhradu vo svedomí.