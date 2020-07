Orbánova popularita je najvyššia za posledných päť rokov

Budapešť 23. júla (TASR) – Popularita predsedu maďarskej vlády Viktora Orbána dosiahla najvyššiu úroveň za uplynulých päť rokov, vo vysokej politickej funkcii by ho chcelo vidieť až 57 percent Maďarov.



Najpopulárnejším spomedzi opozičných politikov je starosta Budapešti Gergely Karácsony s 36-percentnou podporou. Vyplýva to z prieskumu inštitútu Nézőpont, ktorého výsledky zverejnil vo štvrtok spravodajský server 24.hu.



Z prieskumu inštitútu, ktorý server 24.hu označil za blízky Orbánovej vláde, ďalej vyplýva, že politici patriaci do vládnej strany Fidesz sú populárnejší než opoziční politici.



Orbána by v dôležitej funkcií nechcelo vidieť 33 percent opýtaných.



Oproti decembrového prieskumu si okrem Orbána polepšili aj minister riadiaci úrad vlády Gergely Gulyás (o 14 percent na 41%), minister zahraničných vecí Péter Szijjártó (o desať percent na 52%) a minister financií Mihály Varga (o deväť percent na 47%).



Príčinou tohto vývoja popularity vládnych politikov sú podľa Nézőpontu účinné opatrenia kabinetu v boji proti šíreniu koronavírusu.



Inštitút podčiarkol, že medzi opozičnými politikmi – na rozdiel od vládnych – nie je ani jeden, ktorého by respondenti hodnotili viac pozitívne než negatívne.



Najlepšie umiestnenie z opozičných politikov získal starosta Budapešti Gergely Karácsony, ktorého by chcelo vidieť vo vysokej politickej funkcii 36 percent respondentov. Opačný postoj malo až 50 percent účastníkov prieskumu.



Expremiéra Ferenca Gyurcsánya by nechcelo vidieť vo vysokej politickej funkcií až 78 percent opýtaných.