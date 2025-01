Prieskum: Osemdesiatpäť percent Grónčanov si neželá byť súčasťou USA

Kodaň 29. januára (TASR) - Osemdesiatpäť percent Grónčanov nechce, aby sa Grónsko, ktoré je autonómnym územím Dánska, stalo súčasťou Spojených štátov. Vyplýva to z prieskumu agentúry pre výskum Verian, ktorý v utorok zverejnil dánsky denník Berlingske, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.



Nový americký prezident Donald Trump opakovane uviedol, že USA by mali prebrať kontrolu nad Grónskom. Ostrov je podľa neho dôležitý pre bezpečnosť USA. Grónsko, ktoré ašpiruje na nezávislosť od Dánska, má dôležitý geostrategický význam a Spojené štáty tam majú vojenskú základňu.



Podľa prieskumu šesť percent respondentov súhlasí s tým, aby sa ostrov stal súčasťou USA a deväť percent opýtaných uviedlo, že nie sú rozhodnutí v tejto otázke.



Dánsko v pondelok oznámilo, že vyčlení približne 14,6 miliardy dánskych korún (1,9 miliardy eur) na posilnenie svojej vojenskej prítomnosti v Arktíde.



"Musíme brať do úvahy skutočnosť, že v oblasti bezpečnosti a obrany sú v Arktíde a Severnom Atlantiku vážne výzvy," uviedol dánsky minister obrany Troels Lund Poulsen.



Grónsko je najväčším ostrovom sveta s približne 57.000 obyvateľmi. Už 600 rokov je súčasťou Dánska, pričom do roku 1953 bolo jeho kolóniou. Ako súčasť Dánskeho kráľovstva získalo v roku 2009 autonómiu a nezávislosť pri rozhodovaní o záležitostiach domácej politiky.



Grónsky premiér Múte Egede v súvislosti s Trumpovými vyjadreniami opakovane vyhlásil, že Grónsko nie je na predaj a o svojej budúcnosti majú rozhodnúť samotní Grónčania. Premiér tiež uviedol, že Grónsko je otvorené bližším vzťahom s USA, pričom aj v oblasti obrany a ťažby nerastných surovín. Egede dodal, že ostrovná vláda hľadá "možnosti spolupráce s Trumpom", avšak za svojich vlastných podmienok.