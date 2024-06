Prieskum OSN: Štyria z piatich ľudí chcú viac opatrení v oblasti klímy

New York 20. júna (TASR) - Štyria z piatich ľudí si želajú, aby ich krajina posilnila záväzky v oblasti boja proti klimatickým zmenám, vyplýva z celosvetového prieskumu Rozvojového programu OSN (UNDP), Oxfordskej univerzity a spoločnosti GeoPoll. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Prieskum zverejnený vo štvrtok bol realizovaný na vzorke 75.000 respondentov v 77 krajinách, ktoré predstavujú 87 percent svetovej populácie.



Hlavným zistením bolo, že 80 percent respondentov chce, aby vlády zvýšili úsilie v boji proti globálnemu otepľovaniu. Podľa prieskumu je za túto myšlienku až 89 percent opýtaných z chudobnejších krajín a 76 percent z krajín skupiny G20. Za opatrenia v oblasti klímy sa vyslovilo 73 percent respondentov v Číne a 66 percent v Spojených štátoch. Obe krajiny sú pritom najväčšími svetovými producentmi skleníkových plynov.



"V čase, keď svetoví lídri rozhodujú o ďalšom kole záväzkov v rámci Parížskej dohody do roku 2025, sú tieto výsledky nepopierateľným dôkazom, že ľudia na celom svete podporujú odvážne opatrenia v oblasti klímy," povedala Cassie Flynnová, globálna riaditeľka UNDP pre klímu.



Väčšina respondentov v 62 zo 77 skúmaných krajín podporuje rýchly prechod od fosílnych palív k čistej energii. Patrí medzi ne Čína (80 percent) a Spojené štáty (54 percent), ale v Rusku sa zaň napríklad vyslovilo len 16 percent opýtaných.



Zvýšili sa aj obavy z globálneho otepľovania, pričom 56 percent respondentov uviedlo, že o klimatických zmenách premýšľajú aspoň raz týždenne.



Päťdesiattri percent opýtaných sa obáva klimatických zmien väčšmi než minulý rok, zatiaľ čo 15 percent sa obáva menej.



Na čele nárastu obáv z klimatických zmien je Fidži, kde sa 80 percent respondentov obáva viac než pred rokom; nasleduje Afganistan so 78 a Turecko so 77 percentami.



Naopak najmenší nárast zaznamenala Saudská Arábia, kde sa väčšmi obáva 25 percent respondentov, nasleduje Rusko (34 percent), Česká republika (36 percent) a Čína (39 percent).



Šesťdesiatdeväť percent respondentov uviedlo, že globálne otepľovanie ovplyvnilo ich životné rozhodnutia, napríklad kde budú žiť alebo pracovať a čo si kúpia, píše Reuters.