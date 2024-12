PRIESKUM: Pavlovi dôveruje 51 percent Čechov

Praha 16. decembra (TASR) - Českému prezidentovi Petrovi Pavlovi dôveruje 51 percent ľudí, čo je najmenej od jeho nástupu do úradu v marci 2023. Dôvera vláde sa od posledného merania, naopak, mierne zvýšila. Vyplýva to z výsledkov prieskumu Centra pre výskum verejnej mienky (CVVM), ktoré je súčasťou Sociologického ústavu Akadémie vied ČR. So súčasnou politickou situáciou v Česku je podľa výsledkov spokojných 15 percent ľudí, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Dôvera v prezidenta sa v porovnaní s predchádzajúcim meraním v lete 2024 znížila o dva percentuálne body. Najvyššia dôvera, ktorú Pavel zatiaľ dosiahol, bola 58 percent, a to po väčšinu roka 2023. Nedôveru mu v aktuálnom prieskume vyjadrilo 46 percent opýtaných, čo je o tri percentuálne body viac než v lete.



Kabinet Petra Fialu si polepšil z 21 na súčasných 23 percent. Poslaneckej snemovni dôveruje 24 percent a Senátu 32 percent Čechov. Tradične najlepšie sú na tom starostovia, ktorým verí 68 percent ľudí.



"Pri vláde a Poslaneckej snemovni zostáva dôvera napriek určitému zlepšeniu v porovnaní s jeseňou 2023 na zreteľne horšej úrovni, než bola v období od roku 2018 až do prvého polroka roku 2023," podotkol Jan Červenka z CVVM.



S politickou situáciou v krajine bolo podľa výsledkov prieskumu spokojných 15 percent občanov, pričom odpoveď, že sú s ňou "veľmi spokojní", uviedlo len jedno percento respondentov. Nespokojnosť vyjadrilo 63 percent opýtaných.



Výsledky podľa CVVM vyznievajú v porovnaní s jeseňou roku 2023 trochu lepšie, keďže sa podiel nespokojných znížil o šesť percentuálnych bodov. Hodnotenie politickej situácie je však naďalej výrazne horšie, než bývalo v rokoch 2014 až 2020, s výnimkou krátkodobého prepadu v roku 2017 spojeného s vládnou krízou.



Do prieskumu CVVM, ktorý sa uskutočnil od 2. septembra do 28. novembra 2024, sa zapojilo 1008 respondentov starších než 15 rokov.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)