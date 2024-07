PRIESKUM: Po odstúpení Bidena vedie Harrisová tesne pred Trumpom

Washington 23. júla (TASR) — Americká viceprezidentka Kamala Harrisová má tesný náskok pred kandidátom republikánov Donaldom Trumpom v prvom prieskume uskutočnenom po rozhodnutí Joea Bidena nekandidovať druhýkrát na post šéfa Bieleho domu. Online prieskum inštitútu Ipsos pre agentúru Reuters zverejnený v utorok ukázal, že potenciálnu uchádzačku o prezidentskú nomináciu demokratov by volilo 44 percent voličov, zatiaľ čo exprezidentovi Trumpovi by svoj hlas dalo 42 percent Američanov.



Prieskum sa uskutočnil 22. a 23. júla na vzorke 1241 dospelých, vrátane 1018 registrovaných voličov. Reuters zdôrazňuje, že prieskum má štatistickú odchýlku tri percentuálne body.



Prieskum sa uskutočnil po tom, ako Joe Biden v nedeľu oznámil, že odstupuje z boja druhú prezidentskú nomináciu a že ako svoju náhradníčku podporuje Kamalu Harrisovú, ako aj po minulotýždňovom nominačnom zjazde Republikánskej strany, na ktorom sa Trump oficiálne stal jej kandidátom v novembrových voľbách.



Najnovší prieskum ukázal, že 56 percent registrovaných voličov súhlasí s tvrdením, že 59-ročná Harrisová je "bystrá a schopná vyrovnať sa s výzvami". O 78-ročnom Trumpovi si to myslí 49 percent opýtaných. Bidena takto hodnotilo len 22 percent voličov.



V prieskume uskutočnenom 15. a 16. júla mali Harrisová a Trump rovnakú 44-percentnú podporu a v prieskume z 1. až 2. júla Trump viedol o jeden percentuálny bod. Štatistická odchýlka bola aj v tomto prípade tri percentuálne body.